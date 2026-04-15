Éste es el ranking de los apellidos más utilizados en España: el más común viene del País Vasco

El apellido García es, con gran diferencia, el más frecuente en España, hasta el punto de que aparece en el top 5 de los más utilizados en todas las provincias del país. Su origen se encuentra en el País Vasco y Navarra, donde ya aparece documentado en la Edad Media. Aunque su etimología exacta no está del todo clara, la mayoría de estudios lo relacionan con el euskera antiguo, donde se asociaba con conceptos como «oso», «joven» y «valiente». García se encuadra dentro del grupo de los apellidos patronímicos, es decir, aquellos que hacen referencia a un origen familiar o a un linaje concreto.

Una de las hipótesis más difundidas, defendida por el historiador y heraldista Alberto Montaner Frutos, sostiene que su significado podría estar relacionado con la palabra «oso». En este sentido, se vincularía con un término de origen vasco antiguo, similar a (h)artz, que significa «oso», y que habría evolucionado con el tiempo hacia formas como (h)artzea.

Los apellidos más utilizados en España

En la Edad Media, el crecimiento de las ciudades en la Península Ibérica hizo necesario distinguir mejor a las personas, ya que muchos compartían el mismo nombre. Por ello comenzaron a utilizarse apellidos, que en un principio eran simples añadidos al nombre propio. Estos primeros apellidos no eran fijos ni hereditarios. Podían cambiar según la vida de cada persona y solían basarse en el aspecto físico, el oficio, el lugar de origen o el nombre del padre, como en los patronímicos.

Con el tiempo, los apellidos empezaron a transmitirse de padres a hijos, convirtiéndose en un elemento estable de identidad familiar. Así dejaron de ser descripciones individuales para representar linajes. En el siglo XIX, la creación del Registro Civil en 1870 fijó legalmente los apellidos, estableciendo su uso obligatorio y hereditario.

Tipos

Los apellidos patronímicos indican el nombre del padre o de un antepasado del que proceden. Entre los más comunes están Pérez, que significa «hijo de Pedro», o Fernández, «hijo de Fernando». Normalmente terminan en -ez, aunque también pueden aparecer con otras terminaciones como -es, -as o -is.

En el grupo de apellidos toponímicos se incluyen aquellos que hacen referencia al lugar de origen o de residencia de los antepasados. Es decir, indican una procedencia geográfica. Algunos ejemplos son Navarro, relacionado con Navarra, o Castillo y Torres, que pueden asociarse a elementos o lugares de Castilla.

Mientras, los derivados de nombres comunes, estos apellidos proceden de características físicas, cualidades personales o incluso rasgos religiosos o simbólicos de los antepasados. Por ejemplo, Rubio puede hacer referencia al color del cabello, mientras que Bravo puede aludir a una persona valiente.

Ranking

En España, los apellidos más frecuentes reflejan la historia y tradición del país. Así, entre los más comunes se encuentran García (1.449.151), Rodríguez (935.440), González (928.024), Fernández (899.272), López (870.541), Martínez (831.584), Sánchez (817.196), Pérez (777.912), Gómez (494.848) y Martín (477.403).

A continuación, también destacan Jiménez (398.281), Hernández (377.022), Ruiz (366.507), Díaz (347.655), Moreno (323.341), Muñoz (284.134), Álvarez (280.656), Romero (226.071), Gutiérrez (198.560) y Alonso (190.929).

Del mismo modo, aparecen Torres (178.018), Navarro (176.982), Domínguez (156.902), Ramírez (152.618), Ramos (148.574), Vázquez (144.895), Gil (139.102), Serrano (130.073), Morales (126.187) y Molina (124.368).

Asimismo, figuran Suárez (123.045), Castro (121.669), Blanco (121.656), Delgado (119.048), Ortega (118.411), Ortiz (112.789), Marín (107.105), Rubio (102.624), Medina (94.229) y Núñez (93.917).

Por otro lado, se incluyen Castillo (92.130), Sanz (89.500), Cortés (89.218), Iglesias (86.560), Santos (84.907), Garrido (84.346), Guerrero (82.093), Lozano (80.368), Flores (77.753) y Cano (77.290).

Igualmente, aparecen Cruz (77.234), Méndez (76.181), Herrera (75.827), Peña (72.733), Prieto (72.687), León (72.149), Cabrera (71.330), Márquez (71.285), Reyes (69.511) y Gallego (69.020).

Además, se suman Vidal (67.724), Calvo (67.693), Campos (67.618), Vega (66.156), Fuentes (64.952), Aguilar (63.187), Carrasco (63.068), Vargas (61.741), Caballero (61.232) y Díez (60.290).

También figuran Nieto (60.072), Santana (58.638), Giménez (57.178), Hidalgo (56.614), Montero (56.533), Rojas (56.291), Benítez (56.161), Pascual (55.954), Herrero (55.728) y Arias (55.708).

Por su parte, se incluyen Santiago (55.605), Lorenzo (55.440), Durán (55.300), Mora (54.880), Ibáñez (53.804), Ferrer (53.077), Carmona (52.528), Vicente (51.041), Soto (50.834) y Román (48.754).

Finalmente, completan la lista Crespo (48.601), Rivera (48.120), Parra (48.029), Silva (47.383), Velasco (46.897), Pastor (46.479), Bravo (45.905), Sáez (45.521), Moya (45.391) y Mendoza (45.360).

Provincias

En Madrid, los apellidos más frecuentes son, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE): García, González, Sánchez, Fernández, Rodríguez, López, Martínez, Martín, Pérez, Gómez, Jiménez, Díaz, Hernández, Moreno, Muñoz, Ruiz, Álvarez, Alonso, Gutiérrez, Romero, Sanz, Torres, Ramírez, Serrano, Ramos, Gil, Domínguez, Blanco, Rubio, Morales, Ortega, Delgado, Navarro, Ortiz, Molina, Vázquez, Castro, Núñez, Santos, Castillo, Flores, Medina, Garrido, Prieto, Suárez, Marín, Lozano, Peña, Gallego, Montero.

En Sevilla, el ranking es el siguiente: García, Rodríguez y González, Fernández, Sánchez y López, Pérez, Jiménez y Gómez, Martín, Romero y Ruiz, Martínez, Moreno y Díaz, Muñoz, Domínguez y Álvarez, Gutiérrez, Vázquez y Delgado, Ramírez, Márquez y Torres, Navarro, Ramos y Hernández, León, Marín y Ortiz, Núñez, Morales y Carmona, Guerrero, Benítez y Suárez, Ortega, Hidalgo y Castro, Reyes, Aguilar y Gil, Serrano, Blanco y Vargas, Molina, Castillo y Herrera, Cruz y Garrido.

En Valencia, los apellidos más comunes son: García, Martínez, López y Pérez, Sánchez, Navarro y Gómez, González, Fernández y Rodríguez, Moreno, Ruiz y Muñoz, Hernández, Sanchis y Ferrer, Martí, Giménez y Romero, Gil, Torres y Soler, Jiménez, Díaz y Vidal, Martín, Sanz y Soriano, Gimeno, Rubio y Pastor, Serrano, Ibáñez y Ortiz, Peris, Molina y Blasco, Cortés, Cervera y Llopis, Pascual, Sáez y Esteve, Juan, Pardo y Valero, Marín, Ballester y Marco, Campos.