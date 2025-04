Soy experta en limpieza y así es como tienes que limpiar la mampara para que quede como el primer día

Limpiar la mampara para que quede como el primer día es algo que podemos hacer fácilmente con la ayuda de una serie de consejos fundamentales que hasta la fecha nunca hubiéramos esperado. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de detalles que serán los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante y que pueden ser significativos. Será el momento de apostar claramente por algunas novedades importantes.

La mampara de la ducha quedará como el primer día

Uno de los elementos que peor queda de la ducha, si no vamos con cuidado y limpiamos lo más a menudo posible este elemento, es la mampara. Justo la parte más visible de este elemento que puede acabar siendo el que se adapte a unas necesidades que hasta el momento no hubiéramos tenido en cuenta.

Esta experta en limpieza nos da un consejo de lo más especial

El blog de Solomamparas nos ha dado una serie de novedades importantes sobre la manera de conseguir que nuestra casa esté siempre limpia. Empezando por una mampara que puede quedar como los chorros del oro con un sencillo truco que llega de la mano de estos expertos.

Estos profesionales nos dan dos formas de limpiar la mampara con ingredientes que seguramente tenemos en casa: «Agua y vinagre para limpiar mampara de ducha de cristal. Quizá te sorprenda, pero hay dos productos naturales cuya mezcla es la combinación perfecta para eliminar restos de jabón y cal en las mamparas de cristal. Son el agua y el vinagre blanco. Es la solución más económica, sencilla y efectiva. Sin recurrir a productos químicos y sin complicaciones. Para llevarla a cabo y dejar tu mampara de ducha reluciente mezcla en un cubo o palangana agua y vinagre blanco a partes iguales. Usa una esponja suave dejando que se empape con la mezcla y limpia el cristal con movimientos circulares. Cuando termines enjuaga la esponja y da otra pasada solo con agua limpia. ¡Y ya está! De esta forma tan sencilla los cristales de tu mampara de ducha lucirán como nuevos, sin marcas y sin restos. Vinagre blanco y bicarbonato para eliminar restos de cal. ¿Tienes muchos restos de cal en la mampara de tu baño? En algunas zonas el agua es muy caliza y deja restos. Además, si no le has podido prestar mucha atención, es posible que se hayan ido acumulado. ¡Pero no te preocupes! Con esta combinación te resultará muy sencillo limpiar la mampara de ducha de cristal y lograr el acabado impoluto y perfecto que buscas. Para ello mide 120 ml de vinagre de vino blanco y diluye en él 2 cucharadas de bicarbonato sódico. Aplica sobre la mampara de vidrio con un dosificador de pistola y deja actuar entre 10 y 15 minutos. Pasado este tiempo pasa un paño humedecido en agua de un tejido que no deje restos. Con otro paño limpio, sécalo. El resultado será una mampara limpia y brillante sin marcas de cal. Además, también puedes utilizar la misma mezcla para rieles o marcos, si es que tu mampara de cristal los tiene». Atrévete a poner en práctica este truco, realmente puede cambiarte la vida y hacerte esta tarea mucho más sencilla de lo que parece.