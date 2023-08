Es el signo del zodiaco más odiado y no hay duda de ello: las razones son de peso

Hay un signo del zodiaco que es el más odiado de todos, no hay duda de ello, hay unas razones de peso para que así sea. El momento en el que nacemos puede darnos algunas pistas de la forma en la que nos enfrentamos al mundo y de todo lo que nos pasa. Hay personas que caen un poco mejor y otras que quizás no son tan amables. El carácter marca mucho, pero si has nacido en estos días de este horóscopo no tendrás tanta suerte, serás el signo más odiado de todos con diferencia.

Este es el signo del zodiaco más odiado de todos y estas son las razones de peso

Géminis es el signo del zodiaco más odiado de todos, es capaz de cambiar de opinión siempre que se lo proponga y no es de extrañar. Los nacidos bajo la influencia de este horóscopo se hacen un lío ellos solos, les cuesta tomar decisiones y no es de extrañar que acaben separándose de la opinión inicial.

Son un signo muy sociable que algunos días no sabe bien cuáles son sus verdaderos amigos. La falsedad o las mentiras acaban marcándola dinámica de un signo del zodiaco que en algunas ocasiones se equivoca y no lo reconoce. No es capaz de dejar la manada para tomar sus propias decisiones y eso puede pasarle factura.

Es una persona a la que le encanta la noche, quizás demasiado. Como pareja puede incluso llegar a ser infiel, algo que no soportará ni sus parejas, ni su entorno. Géminis debe ser lo más directo posible, olvidando por completo todo aquello que piensa o que tiene en sus manos. Es mejor que deje a un lado tanta fiesta y se centre en lo importante.

Puede ser un mentiroso compulsivo. Este signo del zodiaco se monta sus propias películas y eso puede acabar siendo algo altamente peligroso. Quizás no se acuerde ni de lo que ha dicho inicialmente por lo que acabará siendo pillado de inmediato provocando una oleada de críticas totalmente realistas.

Es muy presumido, crítica mucho el físico de las demás. Aunque quizás consigo mismo no sea todo lo exigente que quiera. Es un tipo de signo que ve los defectos ajenos, pero no los propios, por lo que suele despertar ese odio que a veces ni el mismo reconoce.

Por estos motivos, ocupa Géminis el primer lugar entre los signos más odiados de todos con diferencia.