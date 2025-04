El significado real del punto verde o naranja que aparece en tu móvil: ¿es peligroso?

Seguro que alguna vez has visto en la parte superior de la pantalla de tu móvil un pequeño punto de color verde o naranja, dependiendo de si usas un dispositivo Android o iPhone. Este punto, aunque a simple vista parece insignificante, tiene un propósito crucial relacionado con la privacidad y la seguridad de los usuarios. En un mundo donde la tecnología está cada vez más integrada en nuestra vida diaria, la protección de nuestra información y la prevención de accesos no autorizados son más importantes que nunca.

Éste pequeño indicador es una de las muchas herramientas implementadas para mantenernos informados sobre las aplicaciones que tienen acceso a las funciones más sensibles de nuestros dispositivos, como la cámara o el micrófono. Es posible que muchas personas no sepan qué significa exactamente este punto y por qué aparece en sus pantallas, pero su existencia no es casual.

¿Qué es el punto verde o naranja que aparece en el móvil?

El punto verde o naranja que aparece en la parte superior de la pantalla del móvil es un indicador de privacidad implementado por los sistemas operativos de Android y iOS. Su función es informarte en tiempo real si alguna de las aplicaciones que tienes instaladas está accediendo a la cámara o al micrófono de tu dispositivo. Este punto aparece en la parte superior de la pantalla, cerca de la cámara frontal, y se activa cuando una app comienza a utilizar estas funciones.

Si eres usuario de un iPhone, notarás que el punto cambia de color dependiendo de la función que se esté utilizando. Si la aplicación sólo está utilizando el micrófono, el punto será de color naranja. Sin embargo, si la app está utilizando tanto la cámara como el micrófono, el punto se mostrará en color verde. Por otro lado, si eres usuario de un dispositivo Android, el sistema sólo muestra el punto verde, sin especificar si sólo se está usando el micrófono, la cámara, o ambos.

El objetivo de este indicador es ofrecer transparencia y control a los usuarios sobre las aplicaciones que tienen acceso a sus dispositivos. En un mundo donde las preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad digital están en aumento, especialmente con el uso de cámaras y micrófonos en dispositivos móviles, el punto verde o naranja es una herramienta que ayuda a protegerte de posibles vulneraciones.

En la práctica, esto se traduce en una capa adicional de seguridad para prevenir el uso no autorizado de estas funciones. Si bien no hay garantía de que una aplicación no pueda acceder a estas herramientas de manera maliciosa sin que te des cuenta, éste pequeño punto puede alertarte en el momento en que se activa un acceso a la cámara o el micrófono. Además, te permite reaccionar de inmediato si descubres que una app está utilizando estos recursos sin tu conocimiento o permiso.

Cómo funciona

El funcionamiento de este indicador es muy simple y se activa automáticamente cuando una aplicación solicita acceso a la cámara o al micrófono. Los sistemas operativos de iPhone y Android han implementado esta característica para proporcionar visibilidad sobre el uso de estas funciones.

Cuando aparece el punto verde o naranja, sólo tienes que deslizar la barra de notificaciones (o centro de control) para ver más detalles. En ese momento, podrás ver una lista de las aplicaciones que están accediendo a la cámara o el micrófono. Desde allí, también puedes gestionar los permisos de esas aplicaciones, otorgando o quitando acceso según consideres necesario.

¿Se puede desactivar?

Una de las preguntas más frecuentes que los usuarios se hacen al notar la aparición del punto verde o naranja es si pueden desactivarlo. La respuesta es no. Este indicador está diseñado para garantizar la privacidad y la seguridad, por lo que no se puede desactivar. La decisión de no permitir que los usuarios lo desactiven se basa en la necesidad de crear un entorno digital más seguro.

Recomendaciones adicionales

Éstas son algunas recomendaciones para mejorar la privacidad de tu teléfono: