¿Es seguro enfriar tuppers calientes fuera de la nevera?

Hay una tendencia que repetimos una y otra vez, la de enfriar tuppers calientes fuera de la nevera, una costumbre que quizás estemos haciendo mal. Las frases que tenemos grabadas hacen referencia a un importante cambio, a la hora de comer y de dejar determinados alimentos en la nevera. Sin duda alguna, estamos ante una serie de cambios que son los que marcan nuestra salud. El cada vez más aclamado Batch Cooking y esa tendencia a preparar las cosas con antelación que nos ahorran tiempo, quizás no serán tan agradables como nos imaginaríamos.

Los tuppers calientes son quizás un peligro, pero no por lo que nos imaginaríamos, lo dice un farmacéutico que no ha dudado en advertir directamente qué es lo que nos espera con este elemento en mente. A la hora de preparar la comida o, simplemente, guardar las sobras, debemos tener una serie de detalles que son los que marcarán una diferencia importante en todos los sentidos. Una opción que deberemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Por nuestra salud hay algunos detalles que son claves.

Los tuppers deben estar preparados

La OCU es otra de las organizaciones de expertos que no dudó en advertirnos de algunos consejos clave, en especial a la hora de tratar con determinados tuppers que tienen una composición que desconocemos. No es lo mismo un tupper que sea de plástico a uno que sea de cristal.

El calor no se reparte de la misma forma, igual que si tenemos en mente, este tipo de detalles que son la composición de los alimentos. Puede marcar una contaminación o posible problema de salud que será más o menos posible. Hay estudios que debemos tener en cuenta y que nos sacan de más de un apuro.

Según dice la OCU: «Lo cierto es que en la naturaleza no existe ningún material inerte. Aunque la mayoría de ellos se consideran seguros, todos son susceptibles de transferir sustancias químicas al alimento con el que están en contacto. En determinadas circunstancias, el riesgo de migración aumenta: por ejemplo, es mayor en alimentos líquidos grasos que en sólidos secos y mayor a temperaturas altas que bajas. Sin embargo, muchos encuestados lo desconocen y, además, uno de cada cuatro cree que no es cierto».

En cuanto a los materiales hay detalles que hay que tener en cuenta: «Los encuestados perciben que el riesgo de contaminación de los alimentos es más bajo cuando se utilizan recipientes de vidrio, cerámica y acero inoxidable. En esto coinciden con los expertos en seguridad alimentaria, pues califican estos materiales como los más estables».

Este farmacéutico aclara por qué hay que dejar enfriar los tuppers

Hay que tener en cuenta que estamos ante unos tuppers que estarán calientes, por lo que, podemos crear un problema, no en la comida que se guarda en el túper. De hecho, sería recomendable, dejar que se enfríe en la nevera para mayor seguridad, pero cuidado, porque este hecho puede ser peligroso.

Poner el recipiente caliente en la nevera puede hacer que los recipientes que estén al lado acaben mucho peor de lo esperado. Cambiando las temperaturas de unos recipientes que pueden acabar siendo los que marquen un antes y un después. Una opción de lo menos recomendable que puede acabar siendo lo que marque una diferencia importante en todos los sentidos. Ese cambio de temperatura puede generar la proliferación de bacterias que acabará con una serie de elementos que pueden ser los que marquen un antes y un después.

Sin duda alguna, habrá llegado el momento de ver un poco más allá, de la mano de unos detalles que nos acompañarán en estos días. Toca estar pendientes de esta comida que en un tuper caliente puede estropearse. Pero cuidado, no solo acabarías con el tupper, también con un elemento indispensable como la nevera.

La obligarás a trabajar un poco más, de la mano de una serie de detalles que serán los que nos invitarán a tener en cuenta algunos elementos que hay que poner sobre la mesa. Forzar a esta nevera puede acabar con ella, algo que nos representará la inversión de una buena cantidad de dinero.

Por salud, pero también por dinero, mucho cuidado con este elemento que puede ser el que marque una diferencia importante. Un dinero y una salud que se escaparán a gran velocidad si no tenemos en cuenta todo lo que tenemos por delante. Es un elemento fundamental.

Quizás la tradición popular tiene razón y lo mejor que se puede hacer es mantener este túper fuera de la nevera hasta que se enfríe un poco. El otro debate es si hay que dejar que se enfríe con la tapa puesta o cerrada, quizás este farmacéutico nos lo solucione antes de lo que nos imaginamos.