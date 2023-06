El secreto mejor guardado de los italianos: por qué no engordan con tanta pasta

Los italianos no engordan con tanta pasta, es una evidencia científica que tiene su razón de ser gracias a las combinaciones que realizan y la forma de comer este plato. En todo el mundo, la pasta acaba siendo un alimento prohibido en gran parte de las dietas, pero no en Italia, gracias a un motivo muy concreto que debemos poner en práctica. Este es el secreto mejor guardado de los italianos para no engordar comiendo pasta a diario, te sorprenderá saber cómo conseguir mantenerte a dieta disfrutando de un buen plato de pasta.

Comer pasta es casi prohibido en gran parte de las dietas de todo el mundo, excepto en Italia. Allí parece que una persona puede comer pasta a diario sin engordar. Vemos a las influencers lucir tipazo siempre con un plato de espaguetis delante y nos preguntamos cómo lo consiguen, hay uno o varios secretos que debemos conocer.

En primer lugar, debemos tener en cuenta que la pasta no es lo que engorda, sino la salsa con la que la acompañamos. Un poco de tomate y carne picada, o un pesto de frutos secos y albahaca, no engorda tanto como el cuarto de queso rallado que le ponemos por encima. Saber convertir la pasta en un plato único es algo esencial.

Lograremos de esta manera un acabado menos calórico, que, si lo combinamos con una pasta integral, lograremos que nos quede mucho mejor, será más saciante. La pasta es un solo plato con las grasas controladas. Ponerle demasiado queso o no introducir en la salsa alguna verdura es el error que cometemos los que no somos italianos.

Los italianos guardan un secreto importante, después de comer o cenar salen a pasear. En lugar de quedarse tendidos en el sofá y dormir la siesta. Se ponen de pie y recorren sus ciudades o campos. De esta forma aceleran el metabolismo y se mantienen en forma, comiendo lo que más les gusta.

La pasta es una buena comida, pero no es tan beneficiosa para cenar. Puedes comer carne a la plancha o a la brasa en una cena especial o la clásica ensalada italiana con queso fresco y tomate, será mejor opción que la pasta recién hecha. Comer con la pasta al dente será algo que podremos disfrutar y nos ayudará a saciarnos más.