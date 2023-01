La revolución de los New York Rolls llega a España: así es el croissant redondo que arrasa en redes

Si le prestas atención a las redes sociales, probablemente habrás visto los ya clásicos New York Rolls, esta versión del croissant de toda la vida pero con algunas diferencias, que parece haberse transformado en uno de los más pedidos por el público durante las últimas semanas. Ahora bien, ¿cómo es el croissant redondo que arrasa?

El caso es que si bien los croissants nunca dejan de estar a la moda, de vez en cuando aparecen alternativas realizadas a partir de la receta original que incorporan algún otro ingrediente como opción para el cliente.

El croissant redondo ¿cómo es?

Los New York Rolls arrasa. Desde los días previos a las fiestas de fin de año, con reels de Instagram y TikTok enseñando estas preparaciones dulces, un croissant pero con formato rollo, que influencers y otros muestran a través de las plataformas sociales cómo liberan impresionantes cantidades de relleno.

Como su nombre indica, la fama de estos dulces se inició en la ciudad de Nueva York, y es que la Gran Manzana fue la primera en atestiguar la comercialización de la más reciente variante de esta tradicional pastelería francesa.

La historia de los New York Rolls

Más allá de la explosión en redes de estos rolls, el invento tuvo su primer capítulo allá por el año 2013 cuando Dominic Ansel creó el cronut, llamado así por estar a mitad de camino entre un croissant y un donut.

Sin embargo, no fue sino hasta el pasado mes de marzo que el Lafayette Grand Café and Bakery, en el NoHo neoyorquino, presentó a su clientela los New York Rolls, convirtiéndolos en uno de los favoritos de la ciudad.

La invención fue denominada The Suprême, y descrita como un croissant circular relleno de crema y cubierto con glaseado, casi un homenaje a dos de los símbolos de la patisserie francesa, el croissant y el «pain au chocolat».

Es que la clave de su éxito reside en que el típico croissant es rellenado con un doble chocolate, exactamente como se hace en el pan de chocolate, lo que le da un gusto único por el contraste de sabores que se genera.

Sus responsables pretendían una propuesta revolucionaria para sus compradores más fieles pero velozmente esta adaptación moderna del croissant se hizo viral en las redes sociales, y desde entonces su demanda se multiplicó. Y ahora, aunque hace tiempo que existen, están más de moda que nunca. Lo tenemos de diversas clases.