Recupera tu siesta: el truco para combatir el calor y poder descansar tranquilamente

Hay un truco para poder combatir el calor y poder descansar tranquilamente que quizás no conocías. Es una de las formas para poder afrontar esas siestas que son una realidad y que pueden acabar salvándonos el verano. Todos necesitamos poder dormir las horas necesarias, ya sea de noche o durante el día, pero siempre toca estar pendiente de unos horarios que pueden acabar siendo los que marquen un antes y un después. Los expertos nos dan un pequeño truco viral que puede servirnos para no despertarnos empapados en sudor en caso de haber podido conciliar el sueño.

La siesta es una costumbre española de la que no podemos separarnos. Es ese momento del año, el verano, cuando disponemos de más tiempo para poder descubrir esta siesta que se convierte en una rutina que no deberíamos perder nunca de vista. El problema llega cuando descubrimos que, a través de ella, podemos descubrir lo peor de un verano de altas temperaturas. Podremos evitar sentir estas altas temperaturas para poder descansar con un truco viral que hay que tener en cuenta en estos días de ola de calor que quizás no esperaríamos.

La siesta se debe recuperar en verano

La importancia de la siesta es mucho más grande de lo que esperaríamos, especialmente cuando estamos ante un fenómeno que puede acabar siendo el que marque nuestro futuro. Tocará estar pendiente de un elemento que puede ser clave y que quizás nunca hubiéramos pensado que funcionaria de forma tan evidente. Sin duda alguna, estamos ante un cambio de ritmo que hay que tener en cuenta.

En verano, no deberíamos salir fuera de casa durante las horas centrales del día. En especial después de las 12 del mediodía, hasta las 4 o 5 de la tarde, cuando la intensidad del calor es más elevada. Ahí empieza la importancia de una siesta que puede acabar siendo la que marque un antes y un después. Siendo el elemento que se convertirá en la mejor opción posible para combatir las altas temperaturas.

La salud la podemos empezar a cuidar de forma ejemplar con la ayuda de una serie de elementos que son fundamentales. En verano, la hidratación es importante, pero también lo es, no salir de casa a determinadas horas del día, se necesita estar muy pendiente de unos cambios que son los que debemos empezar a implementar.

El truco para combatir el calor y descansar tranquilamente

Combatir el calor tranquilamente pasa por quedarse en casa, siendo uno de los elementos que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días que tenemos por delante. Sin duda alguna debemos estar alerta a las temperaturas, ya que podría incluso causar la muerte de algunas personas.

La importancia de la siesta ha llegado incluso a los medios australianos, un artículo en The Conversation nos sitúa en el mapa y pone sobre la mesa la importancia de la siesta. Según dicen estos expertos: «En países como España, la siesta tradicional, un método cultural similar para hacer frente al calor, se ha extinguido por el impacto en la economía. Pero a medida que el mundo lidio con temperaturas cada vez más altas, es posible que tengamos que volver a aprender el arte de la siesta de la tarde».

El impacto del calor es enorme, por lo que nos lleva a tener que tomar medidas importantes: «Pero, ¿qué sucede si cambias prácticas culturales de exposición suave al calor como la siesta por oficinas, coches y hogares con aire acondicionado? Te pierdes las adaptaciones fisiológicas de las que tu cuerpo es capaz. Nos lleva alrededor de 15 días aclimatarnos a un nuevo régimen de calor. La forma en que sudamos, cómo se filtran nuestros riñones, incluso la forma en que nuestros corazones bombean cambiará con la aclimatación. Nuestros cuerpos son capaces de adaptarse a un clima más caluroso, hasta un punto. Es por eso que los atletas de Australia fueron a Darwin antes de los Juegos Olímpicos de Tokio, para prepararse para la humedad del verano japonés».

El futuro solo pasa por un cambio cultural que traerá la siesta a todo el mundo, si seguimos este estudio: «Reducir el esfuerzo físico durante la parte más calurosa del día es un poderoso mecanismo para proteger tu salud. En los días que no implican calor extremo, las siestas son gratuitas, neutras en carbono y saludables. Los responsables políticos deben comprometerse con adaptaciones culturales como la siesta como herramientas para prepararse para un futuro más caluroso, al igual que en Alemania».

Por lo que, la siesta es un mecanismo natural de las personas para combatir el calor, reduciendo la actividad al máximo, evitaremos sudar y empezar a sentirnos más y más cansados. Forzando nuestro cuerpo ante un sobreesfuerzo que puede ser terrible y contra el que debemos luchar.