Qué es el tejido conjuntivo y su importancia en el organismo

El tejido conjuntivo, también conocido como tejido conectivo, es muy importante en nuestro organismo. El cuerpo humano está formado por todo tipo de componentes vitales de los que ignoramos su existencia o, en todo caso, su función. Si alguna vez te has preguntado qué es el tejido conjuntivo o para qué sirve.

En esta ocasión intentaremos explicarte su importancia dentro del organismo y cómo es su clasificación. Sin este tejido, la posibilidad de la vida como la conocemos resulta poco probable.

Pero no es esta la única labor del tejido conectivo. También tiene la función de sostén, por lo que mantiene al organismo erguido y unido actuando como soporte material del cuerpo humano.

¿Qué hay dentro de este tejido?

Si lo estudiáramos en profundidad, nos encontraríamos con una mezcla de fibras de elastina, reticulina y colágeno, junto a una matriz consistente de agua, polipéptidos, sales minerales y azúcares complejos. Lo curioso es que las células de estos tejidos, a diferencia de otros similares, están separadas entre sí. En ocasiones ni siquiera poseen funciones específicas, sino que trabajan en conjunto.

También hay que recordar que el tejido conectivo o conjuntivo posee una gran riqueza de material intercelular. Y es que, además de actuar como relleno y sostén, también transporta, almacena, defiende y repara. Para ello, forma parte del sistema inmunitario contra proteínas extrañas como son los virus, las bacterias, los tumores o las células raras.

Tipos

Encontramos igualmente el tejido óseo, que constituye una variedad rígida de estos tejidos, y que muestra una gran resistencia de la compresión y la tracción. Está formado por tres células distintas, que son los osteoclastos, osteocitos y osteoblastos.

El tejido hematopoyético es aquel que produce células sanguíneas. Se ubica en el bazo, en el timo, en la médula ósea roja y en los ganglios linfáticos.

El tejido sanguíneo es aquel que constituye una sustancia intercelular líquida, y que se sitúa en el interior de los vasos sanguíneos, por lo que es necesario para tener un equilibrio interno adecuado de cualquier organismo.

Clasificación según sus funciones

Podemos distinguir entre tejidos conjuntivos especializados y no especializados. Los primeros realizan tareas concretas, mientras que los segundos no llevan a cabo ninguna labor en particular sino que están allí para garantizar el soporte y la estructura orgánica.

¿Cómo mantenerlo en buen estado?

Si quieres mejorar la condición de tus tejidos conjuntivos, una buena opción es llevar adelante una rutina de entrenamiento de fuerza. Los ejercicios o actividades que suponen el esfuerzo de los músculos, como las pesas, ayudan a fortalecer tendones y ligamentos.