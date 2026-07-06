Qué quería decir Frida Kahlo cuando dijo: «Donde no puedas amar, no te demores»

Dentro del mundo del arte, Frida Kahlo ha sido una de las artistas más reconocidas por sus obras y reflexiones que se han ido compartiendo de generación en generación. Una de sus frases más populares y que más circulan por redes sociales es: «Donde no puedas amar, no te demores». Esta frase se ha convertido en un símbolo de amor propio y fortaleza emocional. Aunque algunos historiadores señalan que no existe ninguna prueba documental de que sus escritos fueran de la artista en su totalidad.

¿Cuál es el significado?

El significado de la frase invita a no permanecer en lugares, relaciones o situaciones donde el afecto, el respeto o la reciprocidad hayan desaparecido. Además, no sólo se habla de amor romántico, ya que la frase se puede aplicar también a amistades, entornos laborales e incluso etapas personales que ya no aportan al individuo ningún bienestar. El mensaje muestra que una situación deja de ser saludable y deja de tener el valor de seguir adelante en busca de espacios donde sea posible crecer y sentirse valorado.

El amor propio

Los expertos en desarrollo personal dictan que esta frase resume lo importante que es priorizar la salud emocional. Por eso, se vincula con relaciones tóxicas o ambientes negativos que afectan a la autoestima, la cual dificulta el crecimiento personal. Una cita clave para poner límites, aceptar los cambios y comprender que irse también puede ser un acto de amor hacia uno mismo.

La polémica

Los investigadores revelan que el origen de la frase es desconocido. Por lo tanto, numerosas frases de Frida Kahlo no tienen una frase verificable en sus cartas, diarios o entrevistas. A pesar de lo anterior, el mensaje de la pintora continúa inspirando a millones de personas y se ha convertido en una de las reflexiones más compartidas en Internet por su poderosa enseñanza sobre el valor de no permanecer donde no existe el amor, respeto o felicidad.