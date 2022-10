¿Sabes qué es el ‘interim management’?: llega a España la moda de contratar a un CEO por horas

Te descubrimos la última moda a la hora de tomar importantes decisiones empresariales: El Interim Management. Es decir, contratar a un CEO por horas. Un nuevo servicio por el que apuestan las grandes y medianas empresas, que consiste en la contratación de una figura directiva temporal para la gestión de periodos de cambio, crisis o cualquier situación que represente un desafío empresarial.

Patxi Sánchez, consultor del equipo de ETL Sales, se sitúa a la cabeza de esta nueva estrategia en España, trabajando sobre el esqueleto de las empresas, y siempre de la mano del equipo directivo. Sánchez trabaja a nivel de estrategia y comercial en las empresas, la labor que él realiza consiste en su incorporación a tiempo completo o parcial, para realizar una tarea en concreto, basándose en su dilatada experiencia profesional dentro del mundo de la empresa. De esta manera, sus clientes reciben el acompañamiento y asesoramiento necesario para cubrir ciertas situaciones que no son capaces de solucionar con los medios de los que disponen en el día a día. Lejos de ofrecer un servicio que requiera a las empresas incorporar una figura de consultor en plantilla, Sánchez trabaja de manera personalizada, según proyectos y en base a objetivos definidos y claros.

En España, las PYMES representan un 95% del tejido empresarial, según el último informe del Ministerio de Industria y Trabajo datos que reflejan cómo la pequeña y mediana empresa sostiene la economía española. De ahí la importancia del Interim Management como elemento esencial en estas compañías, que no tienen la capacidad económica de incorporar en plantilla a un gestor externo, pero sí de contratarlo de forma temporal, como a Patxi Sánchez. Esto corresponde a 2.935.000 PYMES en España, siendo casi la totalidad del tejido empresarial, reservando un espectro del 0,17% a las grandes empresas.

Éxito empresarial

Con su labor, Patxi Sánchez consigue incrementar en un 81% la facturación y en un 12% los márgenes comerciales. Aunque el éxito de su trabajo viene avalado por haber sacado adelante a empresas cuya viabilidad peligraba, siendo su mayor reto ayudar a crecer a empresas que ya hacen “muchas cosas y buscar en ellas la excelencia”. Él entra en juego como una segunda opinión cuando no existe una figura con el conocimiento suficiente para atacar sobre ciertas áreas en la dirección y cambiarlas. “El empresario a veces no está preparado o no tiene el conocimiento suficiente y se apoya en mi”, apunta el propio Patxi Sánchez. Su figura como Interim Manager ofrece un servicio a la carta de consultoría a empresas y personas que buscan sacar el mayor beneficio a sus acciones mediante estrategias particulares, pensadas al detalle y focalizadas, únicamente, en las áreas de mejora. La experiencia de Patxi Sánchez le permite afirmar que “son muchas las empresas que, a la hora de elaborar un plan estratégico, siguen sin analizar todas y cada uno de los pilares necesarios para ello: desde conocer en profundidad la empresa, definir la identidad de esta, ser consciente de los pros y los contras de manera objetiva, hasta analizar al detalle la competencia y, por supuesto, el mercado”, sostiene Sánchez.

Sobre Sánchez

Patxi Sánchez nació en Vitoria en el seno de una familia obrera, hijo de un tornero y una ama de casa. Pese a sus orígenes humildes, Sánchez estudió Ingeniería Técnica industrial en la Universidad del País Vasco. Fue durante esa época universitaria, cuando Sánchez estaba realizando sus prácticas curriculares, cuando recibió la llamada que cambiaría su vida laboral por completo: llegó la propuesta de ser Team Manager del Baskonia Alavés Group. Allí trabajó durante nueve años, una época que recuerda como la mejor de su vida ya que le permitió desarrollar no solo sus habilidades profesionales también las sociales. Tras ello, Sánchez comprendió que su trayectoria profesional se debía encaminar hacia a la gestión (de equipos, comercial, etc). Para lograr dicho objetivo, continuó formándose en escuelas como ESIC, IESE u otras hasta topar con Javier Knorr, empresario, quien le enseñó a trabajar tanto con equipos internacionales en proyectos de gran envergadura, así como en la gestión y comercialización en mercados maduros. Así, Sánchez entró a formar parte de ETL GLOBAL España, primero como empleado y, después, como socio debido a la alta demanda de clientes que buscaban que fuera él quien les orientara en sus proyectos.