Los psicólogos son rotundos: las personas que toman nota en papel no son «anticuadas», en realidad tienen una forma particular de pensar

Vivimos en una época donde todo está digitalizado. Si bien la mayoría de las personas llenan su calendario en el teléfono o se apuntan eventos importantes en las notas o en un chat privado de WhatsApp, todavía hay quienes se resisten a doblegarse totalmente a la tecnología y prefieren seguir apuntando sus citas en cuadernos o agendas.

La razón de seguir escribiendo a mano

Por sorprendente que parezca, seguir tomando nota a mano es un indicio de perfil psicológico determinado. Y no, no quiere decir que estén anticuados. Según una investigación publicada a principios de 2025, este patrón manifiesta un mejor procesamiento de la información y una atención más permanente. Los investigadores determinaron que «la escritura a mano activa una red más amplia de regiones cerebrales implicadas en el procesamiento motor, sensorial y cognitivo».

Sin embargo, escribir a través del teléfono activa menos circuitos neuronales, lo que deriva en una mayor pasividad en la activación cognitiva. En la práctica, las personas que siguen anotando a mano suelen ser más organizadas y reflexivas, estructurando su rutina y tomándose su tiempo. En psicología, este rasgo se conoce como ‘escrupulosidad’. Se expresa como un signo de rigor y de necesidad de planificar en vez de improvisar.

Todo esto no quiere decir que los que prefieran los calendarios electrónicos sean menos organizados, sino que los que siguen escribiendo a mano dan más importancia a la escritura en sí. Según el British Journal of Educational Psychology, en un estudio publicado en 2024, tomar apuntes a mano durante el aprendizaje tiene sus ventajas: «Las comparaciones entre métodos para tomar apuntes (en papel o en ordenador) han demostrado principalmente que el papel favorece un mejor aprendizaje». La razón reside en que, al escribir, tendemos a replantear las ideas con más facilidad.

La escritura a mano ayuda a memorizar

Lo anteriormente expuesto no son todos los puntos a favor de escribir a mano, ya que también ayuda a fortalecer la memoria. Según un estudio publicado por Pubmed, escribir estimula varias áreas del cerebro: «Nuestros resultados sugieren que el patrón espacio-temporal de información visual y propioceptiva obtenido mediante movimientos precisos de la mano al usar un lápiz óptico contribuye significativamente a los patrones de conectividad cerebral que promueven el aprendizaje», exponen los científicos.

En otras palabras: los sistemas funcionales activados por la escritura a mano colaboran en la formación de memoria y la codificación de nueva información. En definitiva, escribir tiene un efecto favorable y contribuye al bienestar, particularmente a través del concepto de gratitud. La ciencia concluye que las personas que anotan información en un diario están más satisfechas y son más optimistas con sus vidas.