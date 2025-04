La pregunta que debes hacer si no quieres caer en una estafa: lo pide la Policía Nacional

En la era digital, los fraudes se han vuelto cada vez más sofisticados, convirtiéndose en una preocupación constante. Los ciberdelincuentes están siempre un paso adelante, ideando nuevas estrategias para manipular, engañar y robar a personas desprevenidas. Aunque tradicionalmente pensábamos que las personas mayores o menos familiarizadas con las nuevas tecnologías eran más vulnerables a cualquier tipo de estafa, hoy en día, cualquiera puede caer en la trampa. Esto se debe a que los fraudes no sólo se dirigen a los menos expertos, sino a cualquier persona que, por un momento, baje la guardia.

Un ejemplo reciente que ha puesto en alerta a las autoridades es el «tabnabbing», un fraude en el que los estafadores pueden modificar las ventanas abiertas en el navegador para mostrarte una página falsa que parece legítima. Este tipo de engaño es especialmente peligroso porque se lleva a cabo sin que el usuario lo perciba, logrando que entre en una página maliciosa sin sospecharlo. De hecho, las estadísticas muestran que, a pesar de los esfuerzos por parte de las autoridades para alertar sobre estos riesgos, muchas personas siguen cayendo en estas trampas. Las estafas continúan evolucionando, pero hay algo muy simple que puede ayudarnos a reducir el riesgo de caer en ellas: una pregunta de seguridad.

Haz esta pregunta para no caer en una estafa

La Policía Nacional ha revelado un sencillo truco que puede ser clave para evitar ser víctima de estafas: hacer una pregunta de seguridad a la persona que solicita un favor urgente. Imagina que recibes un mensaje o una llamada de un amigo o familiar pidiendo dinero. En ese momento, puede parecer legítimo y la presión de la situación podría impulsarte a actuar rápidamente sin pensar.

Sin embargo, hay una forma muy eficaz de poner a prueba la autenticidad de la solicitud sin caer en el pánico ni en el engaño. La recomendación de los expertos es que hagas una simple pregunta: «¿Dónde nos conocimos?» o alguna otra pregunta relacionada con un detalle personal que sólo tú y esa persona podáis responder correctamente.

Este tipo de pregunta de seguridad es tan efectiva porque pone al ciberdelincuente en una situación incómoda. Si el mensaje proviene realmente de un amigo o familiar, la respuesta será inmediata y correcta. Sin embargo, si el mensaje proviene de un estafador, lo más probable es que no pueda responder adecuadamente, ya que no tienen acceso a esa información personal.

De este modo, una pregunta aparentemente inofensiva puede desenmascarar rápidamente a un ciberdelincuente que intenta manipular tus emociones para conseguir dinero o información confidencial. Aunque en muchos casos este tipo de pregunta puede ser suficiente para detectar el fraude, es importante recordar que cada situación es diferente y que no hay garantías absolutas.

Aunque la pregunta de seguridad es una herramienta valiosa, los expertos en seguridad advierten que lo más importante en cualquier tipo de engaño es no compartir información personal bajo ninguna circunstancia, especialmente cuando no estás seguro de la identidad de la persona que se ha puesto en contacto contigo. Esto incluye no proporcionar datos bancarios, contraseñas, números de tarjetas o cualquier otro tipo de información sensible que pueda ser utilizada para acceder a tus cuentas o realizar pagos fraudulentos.

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado recomiendan que, en caso de duda, se debe tomar la iniciativa y ponerse en contacto directamente con la persona o entidad que supuestamente está solicitando algo. Esto puede implicar llamar a un familiar para confirmar si realmente te ha pedido ayuda, o contactar a la empresa que supuestamente está solicitando un pago.

En el caso de las estafas más comunes, como las que se hacen pasar por entidades bancarias, empresas de servicios públicos o incluso ofertas de trabajo, lo mejor es llamar directamente a los números de atención al cliente oficiales que aparecen en las páginas web oficiales. Si la llamada o el mensaje realmente fuera legítimo, ellos podrán confirmarlo y darte instrucciones claras sobre qué hacer.

Medidas de seguridad

Además de la pregunta de seguridad, existen otras medidas preventivas que puedes tomar para protegerte de los ciberdelincuentes. La primera es mantener actualizado el software de los dispositivos, incluyendo los sistemas operativos y las aplicaciones de seguridad. Los ciberdelincuentes a menudo aprovechan vulnerabilidades en versiones antiguas de software para acceder a información privada.

Asimismo, es fundamental usar contraseñas seguras y cambiarlas con regularidad. Una buena contraseña debe incluir una combinación de letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales.

También es recomendable activar la autenticación de dos factores (2FA). Esto agrega una capa extra de seguridad a las cuentas, ya que, incluso si un estafador obtiene la contraseña, necesitaría un código adicional para acceder a tu cuenta. Además, asegúrate de utilizar redes Wi-Fi seguras y evita realizar transacciones bancarias o introducir información sensible en redes públicas.

La prevención y las buenas prácticas de seguridad digital son claves para protegernos de las estafas y fraudes online.