Poner una bola de papel albal en el lavavajillas cambiará tu vida para siempre

El lavavajillas es uno de los electrodomésticos más utilizados en el hogar, y existe un truco muy sencillo con una bola de papel albal para conseguir la máxima limpieza. Carolina McCauley se ha hecho viral en TikTok, la red social de moda del momento, con un vídeo en el que explica un truco con el lavavajillas.

Teniendo en cuenta que el papel de aluminio no tiene propiedades limpiadoras y que la bola no se mueve por todo el lavavajillas limpiando la suciedad, parece que es algo que no tiene demasiado sentido. Pero, en cuanto descubras para qué sirve, seguro que estás deseando probarlo.

El truco está especialmente indicado para los cubiertos de plata que tienen manchas que el detergente no quita o que están rayados por el uso. Lo único que tienes que hacer es coger un trozo de papel de aluminio (que no sea demasiado grande) y convertirlo en una bola.

Luego, mételo en el cajón de los cubiertos, ¡y listo! Una vez termine el ciclo de lavado, descubrirás que los cubiertos salen brillantes y sin un solo rayón. Pero, ¿por qué ocurre esto? Según explica ‘Reader’s Digest’, los componentes químicos del detergente del lavavajillas hacen reacción con los componentes químicos del papel albal.

Al mezclarse con el agua, producen una oxidación que potencia el brillo de los cubiertos y elimina los rayones. A juzgar por los comentarios del vídeo de Carolina McCauley, este truco tan fácil funciona a la perfección.

Cómo hacer un buen uso del lavavajillas

Parece que poner el lavavajillas es lo más sencillo del mundo, y realmente así es. Pero si quieres sacar el máximo rendimiento a este electrodoméstico, es importante que conozcas una serie de consejos y los pongas en práctica.

¿Sabes que no es necesario aclarar los platos y los cubiertos antes de cargar el lavavajillas? Es importante que coloques cada pieza en su sitio, procurando que las más delicadas vayan en la parte superior.

Aprovecha todo el espacio del lavavajillas, pero sin pasarte. Recuerda que las piezas no deben tocarse si realmente quieres que salgan limpias. El depósito tanto de sal como de abrillantador deben estar llenos en todo momento.

Evita el agua demasiado caliente si los platos y los cubiertos no están muy sucios. De esta manera, ahorrarás dinero en la factura y, además, estarás cuidando del medio ambiente.

Y, por último, de vez en cuando haz un lavado de mantenimiento con un producto específico de limpieza de lavavajillas.