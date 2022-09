El pequeño pueblo gallego más instagrameable de toda España

Si este verano te ha dejado con ganas de turismo y quieres encontrar un pueblo bonito en el norte, tienes que poner el coche rumbo a Redes. Es un pequeño pueblo gallego donde cada rincón tiene su encanto, se encuentra en la zona costera en la ría de Ares y pertenece a la provincia de A Coruña.

El pueblo gallego más instagrameable de España

Redes te enamorará solo con pasear por sus calles, es pequeño y esconde mucha tradición en su arquitectura. Es un pueblo marinero y entre todos sus encantos destacan las coloridas casas indianas, un puerto lleno de vida y un paisaje que quedará de lujo en tu Instagram. Es un ‘must’ si quieres hacer una ruta por España y, aunque no te llevará mucho tiempo visitarlo, lo vas a recordar como ninguno.

Este ha sido escogido como escenario para rodar varias series de televisión por sus paisajes y el estilo de sus casas. Incluso lo hemos podido ver en dos películas de Almodóvar, ‘Julieta’ y ‘Silencio’. Si te animas a ir, encontrarás todo tipo de lugares y calles con personalidad y los colores se convertirán en los protagonistas de tu viaje. ¡No pararás de enamorarte!

¿Por qué es una parada obligatoria?

La localidad con tradición marinera recibe su nombre por las redes que los marineros usan al salir al mar. Su puerto es un gran atractivo, no obstante, son sus casas indianas las que se llevan todo el protagonismo. Muchas de las casas que se encuentran en la zona fueron construidas por gente que emigró a América y que, al volver, invirtieron sus ganancias en crear grandes y bonitas casas. Estas casas seguían la estética de las construcciones coloniales y destacaban pintar las paredes con colores llamativos como azul, verde o color teja.

La particularidad de las casas junto con el terreno y el paisaje de la zona crean la combinación perfecta para crear un pueblo que destaca por su belleza y su fotogenia. Tanto es así, que sus habitantes están más que acostumbrados a encontrarse grabaciones o artistas vagando y creando por sus calles.

Si te animas a visitar este pueblo, no puedes perderte la Rúa Nova, una de las calles con más encanto de la localidad. Esta calle combina casas indianas con colores vibrantes, conviviendo con otras más discretas y señoriales. El contraste es peculiar y aunque algunas sean testigo del paso del tiempo en sus cimientos, muchas de ellas conservan su aire ostentoso y elegante. Desde esta calle, se pueden acceder a pequeñas callejuelas con casas marineras a pie de mar, ideales para que los marineros puedan acceder al mismo desde sus hogares.

La cámara no parará de disparar, y es que no faltan lugares con encanto en la zona. Es una parada obligatoria para los que quieran conseguir un álbum de recuerdos lleno de historia, personalidad y color. Una apuesta segura para una escapada antes de que llegue el frío, seguro que una vez lo visites, vas a querer una y otra vez. La cuenta de Tiktok Galidrone no ha dudado en recomendar este pueblo gallego y mostrar los rincones que no te puedes perder en esta bonita localidad costera.