El peligroso error que todos hacemos con la freidora de aire: los fabricantes lanzan la alerta

Los fabricantes lanzan una importante alerta, hay algo que hacemos todos con la freidora de aire que es un error muy peligroso. Este electrodoméstico nos ha cambiado la vida y lo ha hecho de tal forma que realmente puede darnos algunas alegrías a la hora de cocinar sin tanta grasa o gastando lo menos posible. En realidad, estamos ante una serie de cambios que pueden ser los que marcarán una diferencia importante en todos los sentidos. Llega un momento en el que tendremos que empezar a pensar en una situación del todo inesperada que puede cambiarlo todo.

Al no conocer del todo bien este electrodoméstico, quizás estamos cometiendo un error una y otra vez que puede acabar en un pequeño drama que podremos controlar si hacemos caso de los expertos. Antes que nada, debemos tener en consideración que lo primero que haremos cuando llegue un electrodoméstico en casa, es ver qué podemos hacer con él y que no. Sabiendo que algunos procesos no podremos ponerlos en práctica, sino más bien todo lo contrario. Tocará estar muy pendientes de un error que ha hecho reaccionar a los propios fabricantes.

Los fabricantes lanzan la alerta

Ha llegado el momento de empezar a cuidar un poco mejor una freidora de aire que se ha convertido en nuestro mejor aliado. Llega un cambio significativo que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que puede ser clave.

Estaremos preparados para ahorrar un poco más. Gracias a este electrodoméstico no tendremos que gastar de más en un aceite de oliva que puede acabar siendo mucho peor de lo esperado. En especial cuando estamos ante un cambio significativo.

Es hora de dejar atrás una serie de elementos que pueden convertirse en una dura realidad que será la que nos acompañará en unas jornadas en las que todo puede ser posible. Esas patatas fritas con menos aceite no sólo son un elemento que nos ayuda a cuidar nuestro bolsillo, también es una herramienta fundamental para mantener nuestra salud a buen recaudo.

Son tiempos de pensar en una serie de elementos que serán los que marcarán estas jornadas y que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. La freidora de aire ha llegado para quedarse, pero cuidado porque puede acabar siendo un riesgo si no la usamos correctamente.

Cometemos este peligroso error con la freidora de aire

El hecho de poner un elemento que puede acabar siendo un problema, como el papel de aluminio o de horno en un electrodoméstico cuya función es muy diferente de un horno convencional, puede costarnos muy caro. Los expertos no dudan en mostrar los problemas que podemos tener al hacerlo.

Los expertos de Souther Living nos advierten de que: «Si bien todos sabemos que poner papel de aluminio en un microondas es un no-no (y si no lo sabes, las chispas voladoras te lo recordarán), las freidoras de aire no funcionan de la misma manera. Usan aire caliente en lugar de microondas reales para crear calor, por lo que poner papel de aluminio en una freidora de aire no causa el mismo espectáculo alarmante de chispas. De hecho, forrar su cesta de la freidora con papel de aluminio puede ayudar mucho cuando está cocinando algo delicado, como el pescado. Sin embargo, siempre debe colocar la comida en el papel de aluminio para mantenerla abajo antes de encender su freidora de aire. Si no lo hace, existe la posibilidad de que pueda ser absorbido por el elemento calefactor y comenzar a arder».

Siguiendo con la misma explicación: «Por supuesto, siempre es una buena idea consultar las recomendaciones del fabricante para su freidora de aire en particular. Por ejemplo, Philips no recomienda usar papel de aluminio,1 ¿Puedo usar papel de hornear/papel de aluminio en mi airfryer Philips? Philips

mientras que Frigidaire dice que está bien siempre y cuando forres la cesta, no la parte inferior de la freidora.2 Aparte de la seguridad, ¿por qué algunos fabricantes desaprueban? Porque el papel de aluminio podría interrumpir el flujo de aire, afectando la forma en que se cocina su comida».

Aunque este tipo de papel puede evitar que la freidora se ensucie, la respuesta de los fabricantes ante esta práctica es de lo más contundente: «Solo coloque una capa de papel de aluminio en la parte inferior de la cesta de la freidora de aire donde se sienta su comida, no en la parte inferior de la freidora de aire en sí. Las freidoras de aire funcionan haciendo circular el aire caliente, que se origina en la parte inferior de la freidora. Forrarlo con papel de aluminio puede estrechar el flujo de aire, y su comida no se cocinará correctamente».