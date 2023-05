Nunca pongas las plantas en esta parte de tu casa: aseguran que dan mala suerte

Las plantas son un elemento que según el Feng Shui deben estar en todas las casas, pero cuidado, no nos sirve cualquier tipo, ni situación. Hay algunos lugares en los que no debemos colocar estas plantas, si queremos atraer la mala suerte las podemos dejar, aunque todos queremos abundancia, prosperidad y buenas vibraciones. Si estás redecorando tu casa o has incorporado algunas plantas que quizás no acaban de encontrar su sitio, toma nota de dónde no deben estar para no tentar a la mala suerte en el hogar.

Aseguran que dan mala suerte colocar estas plantas en esta parte de tu casa

El feng shui tiene las claves para que aciertes colocando algo tan necesario para atraer la riqueza y la prosperidad a tu casa como las plantas.

Delante del espejo pueden bloquear el flujo de energía. Coloca siempre un espejo a la entrada de casa, eliminará las energías negativas y evitará que lleguen a tu casa. Pero cuidado, si colocas una planta con el mismo efecto, anulas esta capacidad del espejo. Atraerás mala surte y harás que lleguen hasta ti un sinfín de malas vibraciones y mala suerte.

no es un buen lugar. En un sitio donde la energía positiva fluye de la mano de una de las actividades que acaba congregando bunas vibraciones, puede acabar de peor forma. Las plantas pueden provocar la llegada de la negatividad provocando el efecto contrario, no dejan fluir el buen rollo y energía positiva por la casa. Nunca coloques plantas en el baño que no sean tropicales y estén acostumbradas a la humedad. De lo contrario se pudrirán y en lugar de atraer buenas vibraciones, provocarán el efecto contrario. No hay nada peor para el feng shui como una planta muerta.

que no sean tropicales y estén acostumbradas a la humedad. De lo contrario se pudrirán y en lugar de atraer buenas vibraciones, provocarán el efecto contrario. No hay nada peor para el feng shui como una planta muerta. No coloques plantas en la cocina, aunque tendemos a dejarlas cerca, en especial las aromáticas, no van bien para un lugar como la cocina, el sitio en el que se genera la abundancia de tu hogar. Si no puedes resistirte a tenerlas colócalas en la ventana. Siempre y cuando están separadas entre sí, juntas pueden atraer energía negativa.

Estos consejos te servirán para llenar tu casa de verde con estos elementos que van más allá de la decoración. Son vida y energía que nuestra casa necesita y que debemos colocar de acuerdo con el resto de los elementos.