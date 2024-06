El número de teléfono más peligroso: la Policía avisa de que te puede dejar sin dinero

Tal y como alerta la Policía Nacional, ha surgido una nueva modalidad de estafa en Internet relacionado con falsas ofertas de empleo que te puede hacer perder mucho dinero. Las ofertas de trabajo suelen ser muy similares entre sí. El proceso comienza cuando te contactan por WhatsApp desde un número desconocido con prefijos de países lejanos como Sudáfrica, Pakistán o Indonesia. El mensaje inicial suele ser un simple «hola». Al responder, la persona, que utiliza un nombre español y carece de foto de perfil, te presenta la supuesta oferta de empleo. El trabajo consiste, en todos los casos, en dar «likes» a vídeos de YouTube o a publicaciones en plataformas de contenido como Instagram a cambio de entre 5 y 50 euros. Esto te hace creer que es una forma fácil y rápida de ganar dinero por realizar una actividad que ya haces en tu vida diaria.

Así es como comienza este fraude que no sólo puede vaciarte la cuenta del banco, sino que también puede llevarte a enfrentar consecuencias legales por un delito de estafa. Para evitar caer en este tipo de trampas, es esencial desconfiar de mensajes de números desconocidos, especialmente aquellos que ofrecen trabajos fáciles y bien remunerados. Si recibes una oferta de empleo sospechosa, lo mejor es ignorarla. Si ya has sido víctima de esta estafa, debes tomar medidas de manera inmediata: reportar a los usuarios en WhatsApp y Telegram, contactar a tu banco si has proporcionado información financiera, recopilar todas las evidencias posibles y presentar una denuncia ante las autoridades.

Así funciona la estafa de los ‘likes’ en redes sociales

En los últimos meses, ha surgido una sofisticada estafa que comienza en WhatsApp. Esta modalidad de fraude, conocida como la estafa del trabajo o de los «likes», implica una serie de tácticas bien estructuradas para engañar a las víctimas y hacer que pierdan todo su dinero. Es de especial interés conocer cómo se desarrolla este engaño y cuáles son los pasos que siguen los estafadores para no caer en la trampa.

En primer lugar, la víctima recibe un mensaje de un desconocido que le ofrece un trabajo sencillo, como dar likes o seguir perfiles en redes sociales, a cambio de una compensación económica. A menudo, los estafadores se hacen pasar por representantes de empresas de marketing reales o plataformas de empleo online, suplantando su identidad para ganar credibilidad.

Una vez que la víctima acepta, se le pide que haga una pequeña tarea como prueba. Tras completarla, debe enviar una captura de pantalla y el estafador realiza un pequeño pago a través de Bizum, haciendo creer que la oferta de empleo es legítima. Este primer paso es crucial para ganarse la confianza de la víctima.

Luego, el estafador sugiere continuar la comunicación en Telegram, proporcionando un código de trabajo que hay que dar a otro usuario. En esta plataforma, un supuesto contable ofrece a la víctima la oportunidad de ganar más dinero si se une a un grupo de trabajo, donde otros perfiles falsos comentan las ganancias que obtienen con tareas sencillas.

El objetivo final es convencer a la víctima de invertir dinero con la promesa de obtener grandes beneficios. Se le persuade de que cuanto más invierta, mayores serán las ganancias. Sin embargo, una vez que la víctima hace una transferencia, los estafadores desaparecen sin dejar rastro, dejando a la víctima sin el dinero prometido y sin posibilidad de recuperarlo.

Además de perder dinero, las víctimas de esta estafa pueden enfrentarse a consecuencias legales. Pueden ser consideradas cooperadoras en un delito de estafa al recibir dinero de otras personas engañadas y no denunciarlo. Por lo tanto, ante un mensaje sospechoso, lo primero es desconfiar, especialmente si se ofrecen trabajos o solicitan información personal o dinero. Ignorar el mensaje es la mejor opción.

Si ya has sido víctima de esta estafa, sigue estos pasos que indica el INCIBE:

Reporta al usuario en WhatsApp y Telegram: denuncia al remitente que ofreció la falsa oferta de empleo.

Contacta con tu banco: si proporcionaste información bancaria, informa a tu entidad para que tomen medidas preventivas.

Recopila evidencias: guarda todas las conversaciones y capturas de pantalla que puedas usar como prueba.

Denuncia a la policía: presenta una denuncia ante los cuerpos policiales.

Ejercer el derecho al olvido: si encuentras información tuya en Internet, solicita que sea eliminada a través del derecho al olvido.

La jefatura policial de Aragón ha informado sobre el caso de una mujer que perdió 18.000 euros en sólo 48 horas tras recibir un mensaje inicial relacionado con este tipo de estafa. Lo más preocupante es que las víctimas podrían enfrentar cargos por «cooperación necesaria» en el fraude, ya que muchas terminan enviando dinero a otros estafados y recibiendo transferencias de particulares. Este fraude no discrimina y puede afectar a cualquier usuario de WhatsApp, así que es importante ser cautelosos con los mensajes sospechosos.