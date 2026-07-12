Nueve de los diez pasaportes más fuertes del mundo son europeos, según revela un nuevo índice

El Índice Global de Pasaportes no sólo mide la facilidad para viajar sin visado, sino que también tiene en cuenta factores como las oportunidades de inversión y la calidad de vida que ofrece cada país. En la edición de 2026, el estudio vuelve a situar a Europa como la gran protagonista de la clasificación.

Para elaborar el ranking, Global Citizen Solutions analiza aspectos como el sistema fiscal, la innovación, la competitividad económica, la calidad de la atención sanitaria, la seguridad, el clima y las infraestructuras sociales, además de la libertad de movimiento internacional.

Índice Global de Pasaportes

El Índice Global de Pasaportes 2026 evalúa los siguientes factores: movilidad (50 % del índice), que refleja el acceso a visas de salida ponderado por la calidad del destino; inversión (25 %), que hace referencia al ingreso nacional bruto per cápita, las tasas del impuesto sobre la renta personal y los indicadores de innovación; y calidad de vida (25 %), que refleja la felicidad, el desempeño ambiental, los índices de libertad y la aceptación de los migrantes. El índice compuesto se calcula para 197 países en una escala de 0 a 100.

«La cima del ranking de 2026 está dominada por países europeos, con diecinueve de los veinte primeros puestos procedentes de Europa y América. Singapur es el único país asiático entre los 20 primeros a nivel mundial, ocupando el décimo lugar. Dentro de Europa, los países nórdicos se encuentran en la cúspide: Suecia, Finlandia, Dinamarca y Noruega se sitúan entre los nueve primeros, junto con Suiza, Alemania, los Países Bajos, Irlanda y el Reino Unido. Las puntuaciones en la cima están muy próximas: desde los 96,05 de Suecia hasta los 93,00 de Noruega, la diferencia es de apenas tres puntos, lo que refleja la convergencia de las democracias prósperas en torno a una combinación similar de acceso a la movilidad, atractivo para la inversión e indicadores de calidad de vida», detalla Global Citizen Solutions.

A diferencia del conocido Henley Passport Index, que clasifica los pasaportes únicamente en función del número de países a los que permiten viajar sin visado, el Global Passport Index aplica una metodología mucho más amplia. Además de la libertad de movimiento internacional, el estudio tiene en cuenta otros factores como las oportunidades de inversión, la estabilidad económica, la calidad de vida, el nivel de innovación y el bienestar general del país.

En concreto, el índice analiza la movilidad internacional, la fiscalidad y las oportunidades de negocio, la calidad de los sistemas sanitarios, la seguridad, la educación, las infraestructuras, el grado de competitividad económica, la innovación, el clima y el bienestar social. Gracias a este enfoque multidimensional, algunos países con pasaportes muy potentes para viajar no logran situarse en las primeras posiciones si obtienen peores resultados en el resto de indicadores evaluados.

El ranking está liderado por Suecia, seguida de Suiza y Finlandia en la segunda y tercera posición, respectivamente. Alemania ocupa el cuarto puesto, mientras que Países Bajos y Dinamarca comparten la quinta posición. Completan el «top 10» Irlanda, en séptimo lugar; Reino Unido, en octava posición; Noruega, en el noveno puesto; y Singapur, que cierra la clasificación en décimo lugar.

«La ventaja de Europa está en otra parte: es la única región que combina un acceso casi máximo al mundo con la mayor calidad de vida del planeta. Los nueve pasaportes más poderosos del mundo en 2026 son todos europeos, encabezados por Suecia, Suiza y Finlandia. Lo sorprendente es cómo logran esta victoria. En lo que respecta a la libertad de viaje, Singapur supera a todos ellos, y en cuanto a la capacidad de atraer inversiones, varios estados del Golfo y de Asia rivalizan con ellos. La ventaja de Europa reside en otro lugar: es la única región que combina un acceso global casi máximo con la más alta calidad de vida del mundo, una dimensión que ningún gobierno puede crear mediante tratados o incentivos fiscales», explica la consejera delegada de Global Citizen Solutions, Patricia Casaburi.

GCS también destaca que Estados Unidos ha registrado la mayor caída entre los países del G7 en los últimos cinco años. Después de liderar la clasificación en 2021 con la puntuación compuesta más alta alcanzada hasta la fecha en el Global Passport Index (96,45), el país descendió hasta la decimocuarta posición en 2025. En la edición de este año ha logrado recuperar dos puestos y se sitúa en el duodécimo lugar.

Finalmente, Afganistán ocupa el último lugar del ranking y vuelve a situarse como el país con el pasaporte menos poderoso del mundo. La prolongada inestabilidad política, los conflictos internos y la amenaza del terrorismo han limitado de forma significativa sus relaciones diplomáticas con el resto de la comunidad internacional.

Como consecuencia, los ciudadanos afganos sólo pueden acceder sin visado a un número muy reducido de destinos y, en determinados casos, únicamente pueden obtener un visado a la llegada en determinados países, entre ellos Maldivas, Palaos, Tuvalu y algunos estados africanos. En el caso de Estados Unidos, la entrada está restringida y sólo se permite a los titulares de pasaportes diplomáticos afganos.