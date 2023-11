No volverás a dejar la llave puesta en la puerta de casa: la razón que nunca imaginaste

Dejar puesta la llave en la puerta no es tan buena idea como parece, hay una razón que nunca imaginaste que podría afectarte. A la hora de potenciar la seguridad en nuestra casa, nada mejor que hacerlo de la mejor manera posible, pero cuidado, hay algunos trucos de los de toda la vida que no funcionan, sino que son hasta perjudiciales. Hay una razón que nunca imaginaste por la que no es recomendable dejar la llave puesta en casa, no volverás a hacerlo nunca más después de saberlo.

La razón que nunca imaginaste para no volver a dejar la llave puesta en la puerta de casa

A la hora de entrar en casa, quizás acabamos haciendo un gesto que puede acabar siendo extremadamente perjudicial, sin saberlo. Lo hacemos de forma automática, pensando que de esta forma nos protegemos, aunque nada más lejos de la realidad, podemos estar hasta perjudicándonos, por lo que es importante hacer lo posible para eliminar esta parte altamente perjudicial para todos.

Cerramos la puerta y dejamos la llave puesta, de esta manera nadie puede entrar y, quizás, este acabe siendo el problema. Especialmente en gente mayor que vive sola o no tan mayor, se están condenando a sí mismos. Imagina caer y hacerte daño, o necesitar ayuda. Con la puerta cerrada de esta forma será más complicado abrir.

Un familiar próximo, el vecino con la llave y los servicios de emergencia pueden salvar vidas, siempre y cuando no dejes la llave de esta forma. Estarás retrasando un posible rescate y lo harás con una idea que quizás no es tan real como imaginas. Crees que estás más protegido, aunque no es así.

Los ladrones suelen asaltar las casas con elementos que son capaces de abrir estas cerraduras. Con lo que, aunque hayas dejado la llave puesta, la puerta se puede abrir. Así que quizás estés perjudicándote en favor de una teoría que no se cumplirá. Si te quieren robar, acabarán haciéndolo contigo dentro y la llave puesta.

Por seguridad lo más normal sería cerrar bien la puerta y quitar la llave, para que, si te encuentras indispuesto, pueda venir alguien a prestarte auxilio. De lo contrario, ese tiempo valioso en abrir la puerta puede ser fatal o incluso puedes estar condenándote ante un elemento que quizás acabe provocando el efecto contrario, en lugar de protegerte, te está haciendo más vulnerable.