No ha cambiado de nombre desde el siglo VII y es el país más antiguo de Europa

Hay un país de Europa que no ha cambiado de nombre desde hace siglos, sigue manteniendo sus fronteras e identidad intacta. Por lo que es uno de los más antiguos del territorio, algo que quizás hasta ahora no sabías. La realidad es que no es uno de los países que ha formado parte de Europa desde sus inicios, pero sí ocupa un papel destacado en muchos sentidos. Sin duda alguna, estamos ante un territorio que quizás nos invite a conocer un poco más la historia de este continente.

Parece que podemos descubrir un lugar de esos que impresionan y nos acabarán dando un motivo para ver con otros ojos el pasado de este territorio. Las naciones que surgieron durante el siglo XX, después de los dos conflictos mundiales que tuvieron su origen en el corazón de Europa no fueron casualidad. Fueron el reflejo de unos territorios que vivieron sus más y sus menos, pero siempre pendientes de un futuro que mira mucho al pasado y que puede acabar siendo el que marque una diferencia significativa en estos días que están por llegar.

No ha cambiado de nombre desde el siglo VII

Este país es de los pocos que no ha cambiado de nombre en siglos, es el territorio que se ha convertido en todo un referente en Europa. Siendo uno de los pocos países que han acabado marcado una diferencia importante en todos los sentidos y en especial si tenemos en cuenta lo que nos está esperando.

Son tiempos de cambios para muchos territorios, algo que nos indica que estamos en un momento de transformación total. Un hecho que no es singular, sino que sucede en gran parte del mundo. Los países que no han sufrido cambios son pocos y uno de ellos está en Europa.

Por lo que, descubrir este territorio, que no ha cambiado de nombre, por lo tanto, conserva toda su identidad, es una realidad. Habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para darlo todo. De la mano de una serie de elementos que serán los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. Un viaje que nos enseñará quizás los motivos, por lo que, este lugar se ha mantenido intacto. Toma nota del territorio que se ha convertido en todo un referente en Europa por estos motivos.

Este es un país muy antiguo de Europa

Europa es llamado también el viejo continente, el lugar del que empezamos a construir la historia, descubriendo una gran variedad de elementos que se han convertido en todo un referente. Bulgaria es el lugar que ha convertido su territorio en toda una excepción entre la norma.

La historia de este país se nos presenta en turismo Bulgaria desde una edad muy temprana: «En el siglo II a. C., en el actual territorio búlgaro, se erigieron los primeros asentamientos y fortalezas romanas a lo largo del valle del río Danubio y a lo largo de los pasos de los Balcanes, así como en las estaciones de paso en las tierras bajas del Danubio. De la época romana son las ciudades actuales Vidin (Bononia), Svishtov (Nove), Ruse (Saksiginta Prista), Silistra (Durostorum), Montana (Montanesium), Lovech (Melta), Pleven (Storgozia), Razgrad (Abritus). , Stara Zagora (Augusta Trayana), entre otros. Después del establecimiento del estado búlgaro, el número de asentamientos creció rápidamente».

Siguiendo con la misma explicación: «Durante el Primer Reino de Bulgaria (681-1018), su número aumentó a unos 20.000 y aparecieron nuevos asentamientos en el noreste de Bulgaria, como Pliska, Preslav y Shumen. Durante el Segundo Reino de Bulgaria (1185-1396), asentamientos como Tarnovo, Cherven, Boruy, A finales del siglo XVII, se establecieron asentamientos búlgaros cerca de posadas y granjas y, a principios del siglo XVIII, los asentamientos de montaña se desarrollaron como centros de artesanía, como los de Kotel, Koprivshtitsa, Elena, Tryavna, Gabrovo, Sliven y Samokov. En las cercanías de los asentamientos establecidos durante la época de los tracios, griegos y romanos, y luego expandidos durante el Primer y Segundo Reinos Búlgaros, todavía quedan restos de fortalezas y asentamientos. Hoy en día, hay 256 pueblos y ciudades en Bulgaria. Los más grandes son Sofía, Plovdiv, Varna, Burgas, Ruse, Stara Zagora y Pleven. En la parte oriental del país, se encuentran las ciudades-centros turísticos del Mar Negro de Shabla, Kavarna, Balchik, Varna, Byala, Obzor, Nesebar, Pomorie, Burgas, Sozopol, Primorsko, Sveti Vlas, Chernomorets, Tsarevo, Kiten, Aheloy y Ahtopol. Los pueblos y ciudades con turismo de montaña desarrollado son Samokov, Bansko, Dobrinishte, Chepelare, Smolyan, Elena, Troyan, Teteven, entre otros. También hay muchas ciudades y pueblos que ofrecen posibilidades de vacaciones y tratamientos balneológicos, como Bankya, Varshets, Velingrad, Hisarya, Sapareva Banya, Strelcha, Kyustendil y Devin. También son de interés para los turistas las ciudades del Danubio de Vidin, Lom, Kozloduy, Oryahovo, Nikopol, Belene, Svishtov, Ruse, Tutrakan y Silistra».