Ni se te ocurra tener esta planta en casa: a pesar de su nombre atraerá mosquitos antes de que te des cuenta

Las plantas no sólo llenan de color un espacio, también lo transforman. Según un estudio publicado en el Journal of Physiological Anthropology, cuidar plantas de interior no es sólo una actividad estética, sino que reduce el estrés, calma el sistema nervioso y puede bajar la presión arterial diastólica.

Y claro, con estos beneficios, no es raro que cada vez más personas busquen convertir su casa en un pequeño jardín doméstico. Pero no todo es tan sencillo como buscar materos y plantas para llenar la casa, pues hay algunas que, aunque no lo parezcan, pueden ser imanes para mosquitos… y ni te das cuenta hasta que ya los tienes dentro.

Esta es la planta que está atrayendo a los mosquitos a tu hogar

La planta que le gusta no sólo a los humanos sino también a los mosquitos es la Impatiens walleriana, conocida por muchos como «alegría del hogar». Si bien su nombre está asociado con la felicidad, y sus flores (llenas de color y vida, en tonos fucsias, rojos, lilas o blancos) transmiten alegría, la experiencia no siempre es tan positiva, pues también puede traer más de un dolor de cabeza.

Las flores de la alegría del hogar producen un néctar especialmente dulce y abundante. Lo suficiente como para atraer hasta un 90% de los mosquitos que se exponen a ella, según un estudio sobre comportamiento alimenticio de estos insectos, liderado por investigadores de Florida International University.

El problema es que entre los visitantes frecuentes están los Aedes aegypti, portadores del dengue, zika y chikungunya, y los Culex pipiens, transmisores del virus del Nilo Occidental.

El escenario perfecto para estas plagas incluye sombra, humedad y néctar. Justamente el tipo de rincón donde mejor crece la alegría del hogar. Y como florece casi todo el año, el riesgo no es estacional, sino que es constante.

¿Qué hacer si tienes esta planta en casa?

Si tienes esta planta en casa, no es necesario deshacerse de ella, pero sí conviene tomar precauciones. Puedes moverla a interiores bien ventilados, evitar que se acumule agua en los platos de las macetas y acompañarla con plantas repelentes como lavanda, citronela o menta.

También es importante revisar si está ubicada cerca de zonas donde el agua se acumula con frecuencia. Porque ahí, justo ahí, es donde empieza el verdadero problema con los mosquitos.

¿Cómo cuidar la planta llamada alegría del hogar?

La Impatiens walleriana no exige demasiado, pero sí tiene sus reglas. Para empezar, necesita un rincón con semi-sombra. Nada de sol directo, sobre todo en las horas más fuertes, porque puede quemar sus hojas y frenar su floración.

Esta es una planta que aprecia la humedad, pero no los excesos. El truco está en mantener el sustrato húmedo, sin que se convierta en un charco.

El riego tiene que adaptarse al clima. En verano, probablemente necesite agua todos los días, especialmente si está en exterior y hace calor. En invierno, basta con regar una vez por semana. Eso sí, no hay que mojar las hojas ni las flores al regar, porque eso puede favorecer la aparición de hongos.