Ni se te ocurra estudiar esto: la IA confirma que estas carreras van a desaparecer

La IA ha dado con tres carreras que parece que van a desaparecer, siguiendo con la evolución de una tecnología que cada vez se mueve a más velocidad. Realmente es como si estuviéramos pensando en algunos cambios significativos que quizás hasta ahora no habías tenido en cuenta. Al final siempre acabamos eligiendo una carrera que quizás no nos gusta lo suficiente en favor de unas salidas profesionales que pueden llegar a ser especialmente sencillas. Habrá llegado el momento de apostar claramente por este tipo de elementos que son fundamentales.

No es fácil elegir una carrera, pero lo peor, es que la Inteligencia Artificial nos lo pone más complicado con el paso del tiempo. Estamos ante un futuro que puede acabar siendo el que marque un antes y un después, de la mano de algunos detalles que quizás nunca hubiéramos imaginado. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a plantearse seriamente lo que tenemos por delante. Es hora de apostar claramente por algunos elementos que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Toma nota de las carreras que mejor no estudies, van a desaparecer en los próximos años.

Estudiar esto no te interesa

Habrá llegado el momento de empezar a prepararse para darlo todo, de la mano de una serie de detalles que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. La Universidad de Villanueva establece tres pasos fundamentales desde su blog que quizás nos ayuden a escoger la mejor carrera posible siguiendo estas directrices:

Identifica tus intereses. Haz un ejercicio de introspección para averiguar cuáles son las áreas del mercado laboral que más te apasionan o las funciones con las que te sentirías identificado en un entorno de trabajo. Es muy importante tomar conciencia desde el minuto uno en esta elección para cosechar éxitos en el futuro. Para ello, puedes investigar leyendo artículos o libros de las temáticas por las que más interesado/a te sientas y conversar con personas que en ese momento se encuentren trabajando en sectores o posiciones relacionadas con tus intereses. Evalúa tus habilidades. Todos debemos ser conscientes de las fortalezas y debilidades académicas, sociales o técnicas con las que contamos. Esto es muy determinante a la hora de escoger la profesión a la que dedicarse en el futuro. Por supuesto, no hay que dejar de lado la voluntad de superación y continua mejora, pero también es muy importante que optes por áreas de estudio en las que te sientas motivado y dispongas de destrezas/aptitudes que te ayuden a llegar a tus objetivos académicos y profesionales. Piensa en el mercado laboral. Otra de las cuestiones a tener en cuenta es que es aconsejable que tus motivaciones, tus intereses y tus puntos fuertes vayan alineados con las tendencias del mercado laboral. Para ello es conveniente investigar cuáles son las profesiones con más demanda en ese momento, cuáles son las que mayor proyección de futuro tienen, así como conocer las perspectivas y la estabilidad que puedan ofrecer.

La IA confirma las carreras que van a desaparecer

Hay tres carreras que van a desaparecer y quizás no lo sabías, es el momento de apostar claramente por algunos detalles que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que está por llegar y en el cambio que debemos empezar a preparar.

Una situación que quizás debemos empezar a tener en cuenta, por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en un futuro en el que la contabilidad podrá hacerse directamente con un programa y no será tan difícil de conseguir. Este trabajo que durante años ha acabado siendo lo que marque un antes y un después de la mano de determinados elementos que la IA puede perfeccionar.

De la misma forma que la Inteligencia Artificial podrá sustituir a las tareas que se realizan ante un tipo de detalle que puede acabar siendo el que marque un antes y un después. Por lo que habrá llegado el momento de apostar por una serie de cambios que son fundamentales y que quizás no debemos tener en cuenta.

Los administrativos o la atención al cliente pueden acabar en manos de una máquina que sea capaz de decirnos lo que nos está esperando en estos días que tenemos por delante y que debemos tener en cuenta. Toma nota de la última carrera, la de las telecomunicaciones, que también puede acabar siendo sustituida por una máquina. Donde no sea necesaria la creatividad o la imaginación humana, imposible de sustituir por una máquina es cuando tendremos en cuenta este elemento que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días que tenemos por delante. Atrévete a conocer un poco mejor que nos depara el tiempo que tenemos por delante.