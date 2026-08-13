Ni en el microondas, ni en el horno: el mejor lugar para guardar el pan para que dure más y esté fresco para el desayuno del día siguiente

Guardar el pan en el sitio correcto es algo muy recomendable para que este alimento, indispensable de la costumbre española, pueda mantenerse de la mejor forma posible. La vida de este producto no suele ser muy duradera, pero sí es posible alargarla unos días en el caso de los panes normales y casi una semana incluso en el pan de masa madre, que tiene una longevidad mayor. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el mejor lugar para guardar el pan durante los meses de verano.

¿Dónde es mejor guardar el pan en verano? Esta es la pregunta del millón que se hacen muchos españoles al día que no saben qué hacer con las sobras del pan que se ha comprado en el día para destinar al desayuno, comida o incluso cena. En los últimos tiempos, muchos ahorradores han adquirido el hábito de congelar el pan para disfrutar de este alimento posteriormente, previo paso por la tostadora, pero no hay nada como una barra recién hecha comprada de la panadería. Así que, para poder mantenerlo unos días más, hay que seguir una serie de pasos.

Hay que tener en cuenta que el calor del verano no es buen compañero de la conservación de los alimentos y del pan tampoco. Eso no quiere decir que lo metas en la nevera, cosa que está terminantemente prohibida. Según apuntan los expertos, lo más recomendable es hacer uso de la clásica panera con la que hemos crecido en las casas de nuestros abuelos y, en caso de que no dispongas de ello, lo mejor es conservarlo en una bolsa de tela o de papel, que permitirá correr el aire y evitar que el pan se ponga blando o coja moho. Lo más recomendable es que esté en un sitio fresco y seco, lejos de los rayos del sol.

¿Dónde es mejor guardar el pan?

«¡No guardes el pan en la nevera! Puedes conservarlo mucho mejor siguiendo estos consejos», reza el titular del vídeo publicado en las redes sociales por @mialteredu, dueño de un restaurante en Cantabria que suele ofrecer consejos a los consumidores de forma gratuita en su perfil oficial de TikTok.

«El frío acelera el endurecimiento del pan debido a la retrogradación del almidón, lo que hace que el pan se vuelva seco y duro mucho más rápido», comienza diciendo en el vídeo este experto en hostelería que explica así la degradación del pan por el impacto del frío.

«Es incluso mejor conservarlo en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente, preferiblemente en una bolsa de papel o tela que permita la transpiración», dice sobre los básicos de conservación del pan para que pueda durar unos días más de la cuenta.

Este experto también habla del congelador como el lugar en el que se puede guardar el pan sobrante, «aunque suene irónico». «Si necesitas almacenarlo durante más tiempo sólo hay un lugar perfecto, pero irónicamente, ahí sí que debes envolverlo del todo utilizando bolsas de congelación o papel film para evitar que se queme», dice. «Cuando lo necesites, podrás hornearlo y tostarlo sin renunciar a su textura», dice este experto sobre el lugar secreto que «es el congelador».