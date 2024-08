Ni la manzana ni el aguacate: la ciencia revela la fruta más saludable

La fruta más saludable es una que quizás no hubieras imaginado y la puedes empezar a tomar desde ya mismo. Habrá llegado el momento de empezar a cuidarnos un poco más con la llegada de nuevo a una regularidad y rutina que es imprescindible. La comida tiene mucho que ver con lo que le pasa a nuestro cuerpo, por lo que debemos cuidarnos un poco más con la ayuda de unas frutas y verduras que son imprescindibles. Necesitamos incorporar esas 5 piezas al día que nos ayudarán a ganar en salud.

A la hora de comer fruta hay muchos momentos que debemos empezar a pensar, desde el primer momento con la ayuda de una serie de detalles que son claves y que quizás hasta ahora no habías tenido en cuenta. Con la gran variedad de frutas que tenemos por delante, es importante hacerse por un tipo de fruta que nos aporte todo lo que necesitamos y más. Un tipo de fruta con todo lo que queremos para que nuestro cuerpo obtenga las mejores sensaciones posibles. La ciencia se pone de acuerdo para darnos lo mejor, en este caso, un tipo de alimento que seguro que te enamorará.

Ni el aguacate ni la manzana

La manzana es una de las frutas más consumidas en el mundo, por lo que debemos apostar claramente por un tipo de alimento que según dicen, nos ayudará a eliminar cualquier elemento que puede ser el que nos acompañe en este momento. Por lo que, habremos empezado a cuidarnos con un alimento desde siempre.

Hemos tenido el acceso a las manzanas de toda la vida. Es una fruta que está en todas partes. Por lo que, seguramente será la primera que hayamos incorporado en nuestra dieta. Es de las primeras que los bebés empiezan a comer y no es casualidad. No tiene posibilidades de generar alergias.

El aguacate es un alimento que hemos visto llegar en los últimos años. No es típico de nuestro país, pero eso no significa que no haya llegado con fuerza durante los últimos tiempos. También lo ha hecho con una serie de recetas y de formas de cuidarse que seguramente tenemos en cuenta. Es un buen aliado de la salud que debemos empezar a tener en cuenta.

Pero estas dos frutas no son las más saludables, sino que hay una fruta que se ha convertido en una de las más necesarias, el kiwi.

Esta es la fruta más saludable según la ciencia

La ciencia nos dice que una de las frutas más saludables que existe, es el kiwi. Un buen aliado de la salud que puede acabar convirtiéndose en un indispensable de la cesta de la compra. Para un desayuno de excepción o para un postre de esos que no puedes dejar escapar.

Según los expertos de Metabolic: «debes saber que, en promedio, estás ingiriendo menos de 70 calorías y menos de 11 gramos de carbohidratos. Una unidad posee de media 3 gramos de fibra y menos de 1 gramo de grasa. Y, a su vez, contiene 1 gramo de proteína por fruto. Respecto a las vitaminas, un sólo kiwi aporta el 35% del valor diario de vitamina K, y casi el 85% del valor diario de vitamina C».

Te proponemos una receta para poder incorporar el kiwi a tu dieta en forma de unas natillas de que quedan muy bien.

Ingredientes:

2 kiwis

1 cucharada

25 gr de almidón de maíz o Maizena

20 gr de azúcar

1 rama de canela o la piel de un limón

250 ml de leche o bebida vegetal al gusto

Cereales o muesli (opcional)

1 cucharada de canela en polvo

Cómo preparar natillas de kiwi

Pelamos el kiwi y lo cortamos en trocitos del mismo tamaño. Potenciaremos el sabor de esta delicia con un poco de azúcar. Cuando tenemos el kiwi preparado lo ponemos en el fondo de los vasitos en los que pondremos las natillas. Si nos gusta cualquier otra fruta podemos ponérsela, un poco de plátano o de fresas le puede venir de maravilla. Continuamos con las natillas, calentamos la leche o la bebida vegetal. Quedará bien con casi cualquier tipo de bebida, desde una bebida de arroz, avena o soja que le aporte el sabor necesario a esta combinación mágica de sabores. Guardamos medio vasito de leche fría para poder disolver la maicena, el resto lo calentamos en el cazo, la aromatizaremos con un poco de canela en rama o una cáscara de limón. La parte del limón que nos interesa es la piel, sin la parte blanca que le daría un sabor desagradable. Añadimos el azúcar. Este ingrediente lo podemos sustituir por un poco de miel, estevia o sirope de agave las posibilidades son enormes. Un edulcorante natural puede ser un buen aliado de esta receta. Mientras se calienta y aromatiza la leche del cazo, disolvemos la maicena con la leche fría. De esta manera evitaremos los grumos y conseguiremos un resultado casi profesional. Nos quedarán unas natillas finas y delicadas. Cuando la leche empiece a hervir, retiramos del fuego y añadimos el medio vasito de la maicena diluida con la leche. Removemos hasta que se haya integrado bien, retiramos la cáscara de limón y la canela. Volvemos a poner en el fuego. El secreto de unas natillas perfectas es no dejar de remover. La mezcla irá cogiendo consistencia a medida que se vaya calentando. En el momento en que empiece a hervir, tendremos las natillas listas para servir en los vasitos que están listos con el kiwi. Si deseamos hacer unas natillas más completas e igual de deliciosas podemos añadirle al kiwi que tenemos listo unos cereales, colocaremos por capas esta delicia. Vertemos las natillas y colocamos los cereales por encima. Por capas nos quedará una presentación aún más bonita. Encima podemos darle el toque de color con un poquito de canela que nos ayudará a completar las natillas. Este es el postre más sencillo de preparar que existe y queda espectacular con el mínimo esfuerzo.

Gracias a estas natillas podemos tener un postre a base de leche y frutas casero en la nevera perfecto para toda la familia.