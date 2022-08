El mapa que te desvela el personaje más conocido de tu localidad

El personaje más conocido de tu localidad lo puedes descubrir a través de un mapa interactivo que está triunfando en las redes sociales. Nos puede dar como resultado ese nombre de un famoso pueblerino que ha triunfado en su campo. No siempre es el más conocido del bar o esa familia a la que todo el mundo saluda, sino que a través de un mapa creado por el geógrafo Topi Tjukanov, sabremos cuál es el nombre del vecino de nuestro pueblo que más triunfa en internet. Puedes poner a prueba la riqueza en personajes famosos de tu zona, buscando nombres propios.

Did you know Freddie Mercury was born in Zanzibar and Barack Obama in Honolulu? Who is the most famous person from your home town?

I made a map of the most notable people around the world. Built with @Mapbox.

Check it out here: https://t.co/NR0J7nqTn1

🧵 pic.twitter.com/GoI4VnGzvd

— Topi Tjukanov (@tjukanov) July 28, 2022