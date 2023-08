Lo estas haciendo todo mal: el simple gesto que está acabando rápidamente con la batería de tu iPhone

En plena era digital, utilizamos el teléfono para prácticamente todo: hacer videollamadas con los amigos, responder a e-mails del trabajo, ver series y películas, navegar por Internet… Todo esto hace que la batería no dure tanto como nos gustaría. Pero, además, hay ciertos hábitos que hacen que el consumo se dispare sin darnos cuenta. En el caso del iPhone, algo tan simple como cerrar las aplicaciones acaba rápidamente con la batería.

¿Cómo ahorrar batería en el iPhone?

Imagina que estás viendo una serie de Netflix de camino al trabajo en el iPhone. Una vez llegas, lo que haces es deslizar la aplicación hacia arriba para cerrarla, ¿verdad? Pues bien, se trata de un error muy común, ya que cerrar las aplicaciones gata más batería. La propia Apple, en su página web, explica que «sólo hay que cerrar una app si no responde».

Puede parecer algo contradictorio, pero tiene una explicación muy sencilla: si cierras la aplicación para volver a abrirla más tarde, le estás dando más trabajo al teléfono porque luego tiene que abrirla desde cero. Por lo tanto, lo mejor es mantener las apps abiertas porque el propio sistema operativo se va a ocupar de mantenerlas pausadas, no gastar recursos y hacr que dure más la batería del iPhone.

Los comentarios de los usuarios no se han hecho esperar. Algunos no están muy convencido de que esto realmente sea así, a pesar de que la propia Apple lo explica en su web: «Tener varias aplicaciones abiertas consume mas memoria RAM y vuelve el iPhone lento»; «Pero si no la cierras te consume datos en segundo plano»; «¿Pero no consumen batería si están en segundo plano? Sólo consume batería si son aplicaciones que abres y cierras constantemente creo», dicen algunos.

Además de no cerrar las aplicaciones, hay otros trucos para ahorrar batería en el iPhone. Uno de los más efectivos es el de utilizar el modo oscuro y tener un fondo de pantalla negro. Se puede activar desde el botón del Centro de control.

El modo de bajo consumo limita determinadas funciones del teléfono, como el correo electrónico o las actualizaciones automáticas, pero alarga la batería del dispositivo.

El acceso continuo a la ubicación de servicios de Apple aplicaciones de terceros o gasta mucha batería. Por lo tanto, lo mejor es elegir qué aplicaciones pueden acceder a la ubicación en Ajustes > Privacidad > Localización.