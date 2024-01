Lo dicen los expertos: jamás comas plátanos si te pasa esto

Los expertos advierten de lo que te puede pasar si comes plátanos y tienes alguno de estos problemas de salud, aunque es una fruta deliciosa, no todo el mundo puede comerla. Cada persona es un mundo, no hay dos iguales, por lo que, a la hora de comer, debemos tener en cuenta algunas peculiaridades que nos benefician o perjudican.

La fruta es uno de los básicos de toda dieta equilibrada. Es uno de los alimentos que debemos incorporar a nuestro día a día para mantener una salud fuerte. En esencia, es importante consumir un mínimo de 5 piezas de frutas y verduras al día.

Lo dicen los expertos

Todo nutricionista o experto en alimentación, recomienda introducir fruta en cualquier dieta. Es el básico que sin pasarnos nos asegura una salud de hierro. Ya que no solo aporta vitaminas, sino que es una buena fuente de fibra, uno de los básicos de todo cuerpo que nos ayuda a funcionar de la mejor forma posible.

Hay un amplio universo de frutas que tenemos a nuestro alcance, desde las más básicas y cercanas hasta las más lejanas. El plátano es un término medio, gracias a una región de España, que produce los mejores del mundo, aunque esté lejos. De Canarias nos llegarán los mejores plátanos a nuestra disposición.

Siendo una fruta que prácticamente tenemos disponible durante todo el año y nos dará más de una alegría. La podemos conservar en la cocina durante días a días, siempre y cuando optemos por unos plátanos con tendencia a ser más verdes que amarillos o se empezarán a hacer manchas que suelen ser más frecuentes con el calor. Déjalos en la nevera para que estén mejor.

Puedes comer plátano de muchas formas distintas, aunque la recomendación casi unánime es que lo hagas al desayuno. Es la manera de coger fuerzas para todo el día, si eres deportista o quieres usarlo como merienda para seguir con la actividad diaria, son también un buen plan que no debes perderte.

Los plátanos son ideales como postre, al tener ese sabor dulce que los acompaña y que los hacen tan apetecibles se empiezan a dar a los bebés desde muy pequeños. Son una de las primeras frutas que probamos, por lo que siempre suele estar presente en la mayoría de las dietas, aunque no en todas. Cuidado porque si te han diagnosticado alguna de estas dolencias, no debes comer plátano.

Jamás comas plátano si te pasa esto

Los plátanos tienen una gran cantidad de hidratos de carbono que acaban convirtiéndose en azúcares. Si eres diabético será mejor que comas otro tipo de fruta, puede afectar a los niveles de azúcar en sangre, por lo que no se recomienda como una de las frutas ideales para una dieta equilibrada en caso de tener esta dolencia que puede afectarnos a todos.

La alimentación tiene mucho que ver en una diabetes que está cada vez más presente. Si bien no hay una causa para determinados tipos, podemos acabar con esta enfermedad si consumimos muchos azúcares o grasas, lo ideal es mantener una dieta equilibrada que evite en mayor medida la terrible obesidad que puede afectarnos a todos si no controlamos bien lo que comemos.

El otro factor que influye a la hora de comer plátano es si tenemos unos riñones que funcionan bien. Ante cualquier problema en esta parte del cuerpo, no se recomienda comer plátano, ya que puede afectar a su funcionamiento. Si nos han diagnosticado cualquier dolencia, tenga el nombre que tenga, que afecte a los riñones, por lo que pueda pasar, cambia el plátano por otra fruta, te sentirás mucho mejor.

Estas son las dos principales enfermedades que hacen que comer plátano no sea recomendable, pero cuidado más allá de éstas, siempre será el médico el que te dirá qué comer y que no. Los expertos en nutrición y en saber qué enfermedades pueden verse afectadas por el consumo de esta fruta que, sin nada que lo impida es de las más recomendables posibles.

Vas a poder disfrutar de una comida de esas que sienta bien al cuerpo si empiezas a incluir al menos un plátano en tu día a día. Verás como se trata de una fruta que aporta muchas vitaminas, en concreto A, C, B1, B2, B6, B9 y E y, también, minerales como potasio, magnesio, hierro, selenio, zinc y calcio. Entre sus beneficios está la estimulación del sistema inmune o ayudar a disminuir el colesterol malo, además de fortalecer la piel y el cabello. Es un gran aliado para combatir el estreñimiento ya que contiene grandes cantidades de fibra.

Si no tienes ninguna dolencia de las que se han mencionado, no dudes en tener siempre plátanos en casa, si son de Canarias mucho mejor, se nota la diferencia de este lugar de España que produce los mejores del mundo.