Llega una plaga de polillas a Madrid y hay que estar preparado: éstos son los trucos caseros para acabar con ellas

Una plaga de polillas ha llegado a Madrid sembrando el pánico, para aquellos que no quieren encontrarse estos insectos en casa, será mejor que nos preparemos para afrontarlos de la mejor manera posible.

Las polillas dejarán de ser un problema en casa si tienes en cuenta una serie de trucos caseros que pueden cambiarte por completo la vida. Ha llegado el momento de empezar a prepararse para lo peor. Especialmente cuando estamos ante una situación que puede ser determinante. Ante una plaga toca reaccionar con contundencia.

Hay que estar preparados para afrontar la plaga de polillas

Las polillas son un problema para el que debemos estar preparados, afrontar este cambio puede ser clave para poder conseguir lo que deseamos. La llegada del bien tiempo, pero también unas condiciones que pueden afectarnos de lleno serán una realidad en todos los sentidos.

En Madrid han aparecido de forma significativa, aunque no representan un problema de salud que nos pueda afectar en gran medida de una forma o de otra. Desde la web del Ayuntamiento de Madrid y control de plagas lanzan unas recomendaciones para no sembrar el pánico.

Tal y como se indica: «Las polillas en general son inofensivas para el ser humano, no producen picaduras n trasmiten enfermedades, por lo que no suponen un riesgo para la salud pública de manera directa, ni siquiera en el supuesto extremo de consumo accidental de las orugas. No obstante, resulta obvio que su presencia provoca daños en los alimentos (que deben ser destruidos) y resulta inaceptable para el productor y para el consumidor. La prevención de este tipo de plagas, supone, por tanto, un esfuerzo importante para los operadores comerciales y los distribuidores de alimentos, pero también para los ciudadanos en general, en el ámbito de sus viviendas. Resulta asimismo evidente que cualquier intento de control de esta plaga en locales de alimentación o cocinas mediante el uso inadecuado de biocidas (insecticidas), puede conducir a riesgos importantes de contaminación química de los alimentos y/o de las superficies en contacto con estos. En el caso de locales comerciales, existe el mandato legal de que este tipo de problemas sea objeto de prevención (y, en su caso, control) por parte de empresas especializadas en la gestión de plagas. En el caso de viviendas, las infestaciones pequeñas que se detectaren rápidamente podrían (quizás) ser objeto de control doméstico, pero dada la capacidad de estos insectos para reproducirse y extenderse, se recomienda la pronta petición de ayuda a profesionales especializados en el control de plagas».

Trucos caseros para acabar con las polillas

Podemos evitar que las polillas proliferen en casa. En primer lugar, evitando que entren y eso quiere decir que tendremos que estar muy atentos a cómo llegan a casa y la manera en la que se generan. Es indispensable mantener todo bajo control y detectar cualquier foco que pueda aparecer.

El laurel es un elemento que puede acabar siendo el que marque la diferencia, ese remedio natural siempre funciona y seguro que lo has tenido en cuenta en más de una ocasión. Puede servirnos a la hora de guardar la ropa, simplemente lo ponemos con la ropa y comprobamos como desaparecen las polillas.

También podemos colocar este elemento en los cajones de la comida que acabarán de darnos esos sustos al ver aparecer las polillas en cualquier ocasión y eso significa que deberemos estar pendientes de este tipo de elementos. También hay la opción de estar pendientes de las trampas con feromonas naturales.

Estas trampas atraen a las polillas y hacen que acaben sucumbiendo ante un elemento que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días. Podremos decirles adiós a las polillas cuando coloquemos estas trampas en casa y no ponen en riesgo el resto de los habitantes.

La lavanda o los cítricos son elementos que puede dañarnos por completo y eso quiere decir que huirán de ese olor. Coloca saquitos de estos elementos por cualquier rincón de la casa y verás lo fácil que es acabar por completo con unos elementos que llegan para lanzar una serie de alertas.

Las polillas de Madrid quizás tienen los días contados con estos trucos caseros que acabarán siendo los que marquen un antes y un después. Aplica estos elementos que acabarán marcando una casa mucho más segura y estable. En esencia es lo que necesitamos para que todo encaje a las mil maravillas.

No lo dudes, ha llegado el momento de eliminar las polillas de casa y para hacerlo, nada mejor que remedios naturales que no ponen en peligro ni a los niños ni a las mascotas. Pon en práctica estos trucos y comprueba como desaparecen por completo de tu casa. Las polillas tienen los días contados en Madrid.