La lección de vida de Euclides, padre de la geometría: «Lo que se afirma sin pruebas también puede negarse sin pruebas»

En una época en que la desinformación y las opiniones sin fundamento circulan a gran velocidad y masivamente, una de las enseñanzas de Euclides cobra más sentido que nunca. «Lo que se afirma sin pruebas también puede negarse sin pruebas». Esta frase del matemático griego refleja a la perfección la importancia de la evidencia y la demostración lógica, principios que convirtieron a Euclides en una de las figuras más influyentes de la historia de las matemáticas.

El padre de la geometría moderna

Euclides vivió alrededor del año 300 a.C. en Alejandría, uno de los grandes centros de conocimiento del mundo antiguo. Aunque se conocen pocos detalles sobre su vida personal, su influencia ha perdurado durante más de dos milenios gracias a su obra Los Elementos, considerada como el tratado matemático más importante de la historia.

En su obra reunió y organizó los conocimientos geométricos de su época mediante un sistema basado en definiciones, axiomas y demostraciones. Su método marcó un antes y un después, ya que estableció que cualquier afirmación debía sustentarse en pruebas lógicas antes de aceptarse como verdadera. Este enfoque se convirtió en el modelo del razonamiento científico y matemático durante siglos.

Una enseñanza basada en la evidencia

Esta frase resume una idea que sigue siendo esencial dentro del pensamiento crítico y del método euclidiano, ya que las afirmaciones necesitan evidencias para poder ser aceptadas. Este planteamiento continúa siendo la base del método científico, del trabajo de los investigadores y de disciplinas como el Derecho, donde las pruebas tienen un papel fundamental para poder demostrar cualquier hecho.

Un legado que cambió la historia

La influencia de Euclides fue mucho más allá de las matemáticas. Durante más de veinte siglos, Los Elementos fue uno de los libros en la enseñanza, sólo superado por algunos textos religiosos en número de ediciones. Científicos como Newton, Galileo Galilei o Albert Einstein estudiaron sus principios, que también inspiraron avances en la física, la ingeniería, la arquitectura y la astronomía.

Su forma de estructurar el conocimiento demostró que la lógica podía convertirse en una herramienta para comprender el mundo, estableciendo un modelo que todavía hoy se aplica en la investigación y en la educación.