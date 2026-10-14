Un joven de 25 años compró una casa de más de 100 años en un pueblo de Castilla y León pagando solo 6 € de impuestos: tras reformarla, Hacienda le reclama 5.000 € por un error en la Renta

Rodri, un joven autónomo que se presenta en Instagram como @rodribalisa, ha contado cómo una carta de la administración tributaria de Castilla y León ha complicado el plan con el que se instaló en Balisa, el pueblo de sus abuelos.

Su caso llega en plena crisis de acceso a la vivienda. En España, sólo entre el 16% y el 17% de los menores de 30 años vive por su cuenta, y la edad media de emancipación supera los 30 años, frente a los 26,3 del resto de Europa.

Por qué Hacienda reclama 5.000 euros a un joven que pagó sólo seis por su casa

Rodri se acogió al llamado tipo cero de Castilla y León, que rebaja el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) del 8% general al 0,01%. La Junta lo reserva a los menores de 36 años que compran su primera vivienda habitual en un municipio de menos de 10.000 habitantes, siempre que la casa valga menos de 150.000 euros. Con ese tipo, el impuesto de la compra se quedó en seis euros.

El beneficio tiene, además, un tope de renta. El texto refundido de tributos de Castilla y León exige que la base imponible del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) del comprador, menos el mínimo personal y familiar, no supere los 31.500 euros.

Ahí apareció el problema. Según su relato, Rodri presentó la declaración de 2025 en abril, pero la administración tomó como referencia la de 2024, que superaba el límite por 149 euros. «Por 149 euros tengo que pagar más de 5.000», resumió en el vídeo. Con la renta de 2025, asegura, estaba por debajo del tope.

Qué supone realmente que Hacienda reclame 5.000 euros por 149 euros de renta

Rodri habla de un error, pero la normativa matiza esa lectura. El mismo texto refundido establece que la administración calcula los límites de renta con la última declaración del IRPF cuyo plazo de presentación hubiera terminado en la fecha de la compra, y no con la más reciente.

Lo que cuenta, por tanto, es la fecha de la escritura. La campaña de la Renta termina a finales de junio, de modo que, si Rodri firmó antes de esa fecha, la declaración válida era la de 2024, aunque la de 2025 ya estuviera presentada. El joven no ha precisado el día de la compra.

Para el comprador, la consecuencia es total. Quien pierde el tipo cero no paga una parte proporcional al exceso, sino el 8% general sobre el valor de la vivienda, y por eso un desfase de 149 euros acaba en una factura de más de 5.000.

Qué va a hacer Rodri y qué opciones tiene para pagar

El joven ya ha tomado una decisión. «Este es el único vídeo que voy a hacer sobre esto», avisó, antes de anunciar que haría la transferencia al día siguiente y seguiría con la reforma. Aun así, aprovechó para criticar que las ayudas para los jóvenes que emprenden en pueblos lleguen con condiciones «tan difíciles de pedir» y con «límites absurdos».

Pagar no le cierra la puerta a un recurso. La Ley General Tributaria da un mes desde la notificación para presentar un recurso de reposición o una reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR), y si el contribuyente gana, la administración le devuelve lo pagado con intereses.

Para quien no pueda abonar la cantidad de golpe, la otra vía es pedir un aplazamiento o un fraccionamiento a la administración tributaria de la Junta, que cobra intereses de demora por las cuotas pendientes. Eso sí, no hace falta aval. Desde 2016, una orden del Ministerio de Hacienda exime de garantías los aplazamientos de tributos cedidos como el ITP cuando la deuda no supera los 30.000 euros.