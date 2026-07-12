Paula Nuévalos (27 años): «Soy agricultura autónoma y estoy cansada de que solo se hable de lo malo; no tengo techo en lo que puedo ganar»

Paula Nuévalos, agricultora autónoma de 27 años e ingeniera mecánica, se ha convertido en una de las voces más comentadas del campo español gracias a su perfil de TikTok @agropauli. Harta de que el trabajo por cuenta propia se asocie siempre a sus inconvenientes, ha decidido poner el foco en sus ventajas.

En un vídeo que ha ganado notoriedad en la plataforma, la joven agricultora explica por qué, pese a la incertidumbre que rodea al sector, sigue defendiendo la vida autónoma. Su testimonio ha calado entre quienes se sienten identificados con su día a día en el campo.

El límite que no existe para el agricultor autónomo

Nuévalos señala la escalabilidad como el primer gran atractivo de trabajar por cuenta propia. A su juicio, nadie impone un tope a lo que se puede ganar, aunque reconoce con honestidad que esa misma ausencia de techo se aplica también a las pérdidas. Esta idea de un potencial sin fronteras, en el que cada uno marca su propio recorrido, vertebra todo su discurso.

La agricultora defiende además que el autónomo desarrolla, casi por obligación, una resistencia fuera de lo común: habla de una salud de acero y de una capacidad especial para encajar la frustración, convencida de que quienes trabajan por cuenta propia están hechos de una pasta distinta.

Los beneficios del trabajo por cuenta propia en el campo

Según la agricultora, la fortaleza trasciende lo profesional y se traslada también al terreno personal, de modo que resulta más difícil que cualquier contratiempo la desestabilice.

A esto suma otra ventaja menos evidente: la posibilidad de formarse en múltiples áreas al no depender de un horario fijo, lo que con el tiempo convierte al autónomo en alguien capaz de manejar mil disciplinas distintas.

Con todo, el valor que más destaca es la libertad para administrar su propio tiempo, algo que le permite compatibilizar el trabajo con citas médicas, la crianza o, simplemente, un descanso cuando lo necesita.

Sueldo, cuotas y fiscalidad: así es la vida real del autónomo agrario

El optimismo de Nuévalos convive con un escenario económico complejo. Un agricultor autónomo en España percibe de media entre 1.400 y 1.500 euros brutos mensuales, cifra que en las explotaciones de mayor tamaño puede alcanzar los 26.000 euros anuales, siempre condicionada por las cosechas, los costes de producción o las ayudas de la PAC.

Para aliviar la carga administrativa, la mayoría se acoge al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA), con cuotas de entre 200 y 604,80 euros mensuales y una tarifa plana de 80 euros durante el primer año.

En lo fiscal, la tributación por módulos en el IRPF, las retenciones del 2% y el régimen especial de IVA (REAGP) ayudan a aligerar la carga, aunque el gasóleo agrícola y los fertilizantes siguen presionando el margen. La venta directa o a través de cooperativas aparece como la vía más eficaz para mejorarlo.

Nuévalos asegura que decidió grabar el vídeo precisamente por eso: porque se define como una persona positiva y estaba cansada de que en las redes solo se hablara de lo malo del sector agrario. Con ese gesto, buscó equilibrar la balanza y mostrar que, más allá de las dificultades, ser autónoma en el campo también tiene su lado luminoso.