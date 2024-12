Jamás salgas de casa sin desenchufar esto: riesgo muy alto

Existe un riesgo muy alto de incendio, será mejor que a partir de ahora no dudes en desenchufar esto. Son días en los que debemos empezar a pensar en lo que nos está esperando, dejando la casa a merced de un tipo de detalles que pueden ser lo que marcará la diferencia. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que tenemos por delante y en las medidas de seguridad que debemos empezar a pensar en lo que tenemos por delante.

Cada pequeño descuido puede acabar en drama, sobre todo, si tenemos en cuenta, lo que nos está esperando, de la mano de una serie de elementos que quizás hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta. Por lo que, habrá llegado ese momento de empezar a pensar en la cantidad de electrodomésticos que tenemos en casa, entre lo bueno y lo malo. Un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que tenemos por delante, por lo que, quizás, necesitamos conseguir una casa que sea lo más segura posible para poder empezar a crear una serie de elementos que serán los que marcarán la diferencia.

Sin desenchufar esto no salgas de casa

A la hora de irnos de vacaciones, debemos empezar a prepararnos para dejar la casa en perfectas condiciones. Por lo que, quizás hasta ahora nunca hubieras pensado con todo lo que realmente podemos empezar a pensar en una serie de elementos que serán lo que debemos empezar a pensar en asegurar nuestra casa.

Hay electrodomésticos que puede acabar siendo los que realmente nos hagan aumentar la factura de la luz. De tal manera que debemos empezar a tener algunos detalles que acabarán siendo los que nos haga reaccionar a tiempo. Habrá llegado el momento de controlar todo lo que tenemos por delante y de hacerlo de tal forma que deberemos tenerlo todo bajo control.

Es el momento de empezar a pensar en lo que tenemos en estos días que tenemos por delante. Tal y como nos explican estos días los expertos en la electricidad, cometemos algunos errores tan básicos, como dejar un tipo de elemento que tenemos en casa.

El cargador del teléfono, así como otros elementos que se quedan enchufados, pueden acabar siendo los que nos empujen en estos días que tenemos por delante.

Estos son los electrodomésticos que debemos desenchufar

Los pequeños electrodomésticos deben estar perfectamente desenchufados para poder conseguir aquello que necesitamos. Un cambio de ciclo que realmente puede ayudarnos a ahorrar, pero también asegurar nuestra casa. Evitaremos cualquier problema eliminando algunos detalles que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta.

Toda casa, piso o adosado, necesita una revisión de la instalación eléctrica cada cierto tiempo, algo que debemos hacer con especial atención. De esta manera lograremos hacer posible lo imposible, de la mano de este tipo de consejos que nos permiten dejar la casa o vivir en ella sin miedo a este tipo de problemas.

Desde el blog de Expert nos dan algunos consejos claves que debemos cumplir con nuestros electrodomésticos: «Se recomienda dejar todos los electrodomésticos desenchufados como norma general. Uno de los errores que cometemos, ya sea por desconocimiento o por descuido, es dejar los aparatos electrónicos en stand-by. Como ya comentamos en nuestro blog “Consejos para ahorrar en la factura de la luz”, cometemos el error de pensar que en stand-by no consumen, y no es así. Muchos de los electrodomésticos o aparatos electrónicos de nuestro hogar tienen reloj, memorias e indicadores. Por lo cual, aunque no los utilices seguirán consumiendo. Si eres de los que tienen la consola, el DVD y demás aparatos enchufados en regletas, asegúrate de dejarlas apagadas. Y no olvides los cargadores de baterías que puedas tener enchufados (móviles, aspiradores, tablet, etc)».

Siguiendo con la misma explicación: «Mucha gente opta por cortar por lo sano y desconectar el cuadro eléctrico (bajar los plomos), pero es probable que el frigorífico te lo impida. Lo normal es que si te vas de vacaciones no hayas hecho compra y tengas el frigorífico vacío, pero puede que necesites dejarlo encendido para conservar algún alimento. Si es así, regula el termostato a una temperatura un poco más alta de lo habitual. Al no contener tantos alimentos no necesita enfriar tanto y conseguirás que su consumo sea un poco inferior. Si tu frigorífico tiene termostatos independientes puedes dejar encendida solo la parte que sea necesaria (frigo o congelador). O si lo tiene, usar el «modo vacaciones». Si puedes apagarlo sin problema, ¡no lo dudes!. Aprovecha que está vacío y límpialo antes de irte. Déjalo abierto para evitar que se forme moho y malos olores. En el caso de lavavajillas, lavadoras y secadoras también deberás dejarlas vacías y abiertas. Si olvidas alguna prenda sucia o mojada dentro de la lavadora o la secadora, o vajilla sucia dentro del lavavajillas, provocarán malos olores. Si tu secadora es de condensación, también deberás asegurarte de dejar vacío el depósito de agua».