Jamás guardes estas comidas en tápers de plástico. Es muy peligroso y los expertos avisan

A priori, guardar determinados alimentos en la nevera puede parecer algo muy sencillo, pero lo cierto e que no siempre lo es, sobre todo cuando se trata de almacenarlos en los recipientes adecuados. Muchas veces surge la duda de si es mejor utilizar un táper de plástico o de cristal, y la respuesta es muy simple: depende. Hay determinadas comidas que los expertos no recomiendan guardar en tápers de plástico porque acelera su descomposición y la pérdida de propiedades nutricionales, pero hay otros con los que no hay ningún tipo de problema en almacenarlos en estos recipientes.

Comidas que no debemos guardar en tápers de plástico

La leche y los derivados lácteos son alimentos que no es recomendable guardar en tápers, como por ejemplo, unos espaguetis con nata que queremos llevarnos a la playa ahora en verano. Los cambios de temperatura podrían cortar el lácteo y provocar una indigestión.

En el caso de los quesos, son alimentos que generan una transpiración, así que guardados en este tipo de envases, favorece el crecimiento de hongos y bacterias que pueden poner en serio riesgo la salud.

Las frutas y las verduras son básicas en un plan de alimentación saludable y equilibrado, pero en ningún caso debemos guardarlas en tápers de plástico. El motivo es que este material acelera la pérdida de sus propiedades nutricionales, como las vitaminas y los minerales.

Para evitar el contacto directo con el aire, la mejor opción es utilizar envases de vidrio. Utilizar bolsas de plástico tampoco es una buena idea porque favorece la proliferación de bacterias y moho porque no circula el aire y se concentra la humedad.

También forman parte de este grupo las ensaladas aliñadas. En este caso, ingerirlas no supone ningún riesgo para la salud, pero sí pierden su textura crujiente. En este caso, lo mejor es condimentar la ensalada justo antes de consumirla o, si nos resulta más cómodo, condimentarla previamente y guardarla en un táper de cristal. El vidrio aísla mejor del calor exterior y conserva las propiedades de los vegetales.

A pesar de que los tápers de plástico son los más utilizados, en gran medida por su bajo precio, no son los mejores, según los expertos. En cualquier caso, independientemente del material con el que estén fabricados, estos envases siempre tenemos que transportarlos en el interior de una bolsa isotérmica para evitar la proliferación de bacterias, sobre todo ahora en verano con las alta temperaturas.