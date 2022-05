¡No vuelvas a hacerlo!: no guardes más el papel film en un cajón

Probablemente todos seamos culpables de hacer demasiado para la cena, sabiendo que tendremos una buena cantidad de comida sobrante con la que lidiar más adelante. En lugar de desperdiciar toda esa comida, la mejor manera de guardarla es en el frigorífico para poder comer las sobras al día siguiente. Y para ello, algo muy común es usar el papel film a pesar de que en la mayoría de casos, resulta casi «misión imposible» el que se vaya pegando por todos lados menos donde debe. ¿Por qué? Quizás no tiene que ver con el papel en sí, sino el modo en el que lo guardas. Veamos por qué no hay que guardar nunca el papel film en un cajón y qué hacer al respecto.

No guardes más el papel film en un cajón

Aunque existen muchísimas alternativas eco-friendly al papel film, éste continúa siendo ampliamente utilizado en la cocina. También conocido como papel transparente, resulta muy cómodo a la hora de tapar los platos o envolver los alimentos para poder llevarlos fuera de casa.

Ahora bien, a la hora de guardar el papel film la gran mayoría de nosotros optamos por dejarlo en un cajón de la cocina, generalmente junto al papel de aluminio. Pero es un gran error. Todos nos hemos visto envueltos en más de una ocasión en una «pelea» con el papel transparente. Y es que, a la hora de ir a desenrollarlo, se suele pegar a la encimera y a las manos, y termina hecho una bola. Te suena esta situación, ¿verdad?

Pues bien, para evitarlo es tan sencillo como guardarlo en el congelador. Sí, aunque parezca una completa locura el congelador es el mejor sitio para guardar el papel film, y tiene una explicación muy sencilla.

¿De qué está hecho el papel film?

Todos sabemos que el plástico no es bueno para nuestra salud y el medio ambiente. Sin embargo, el plástico marca su excepción en lo que respecta al papel film. Al igual que otras bolsas de plástico, la envoltura de plástico de papel film o transparente está hecha con cloruro de polivinilideno (PVC) o polietileno. Este es un material que, cuando se corta finamente tiende a atraer la electricidad estática y de ahí que se acabe pegando por todas partes. Es posible que no sepas esto, pero muchas marcas de que venden en este tipo de papel, a menudo agregan adhesivo para aumentar su adherencia. Sin embargo esto hace que el problema con el pape film aumente de modo que la solución de dejarlo en el congelador servirá para que tanto la pegajosidad como la estática se puedan reducir con la temperatura fría. Por lo tanto, es seguro mantener este papel en el congelador a pesar de que pienses que se va a a congelar. No le va a pasar nada. Sólo notarás que se enfría, pero cuando lo saques para usarlo podrás hacerlo sin problema.

Usos del papel film

La envoltura de plástico de papel film no solo se usa para cubrir tazones de comida. Hay muchas maneras en las que puedes usar este tipo de papel. Puedes envolver frutas como plátano para mantenerlos frescas. Envuelve las hierbas y las verduras de hoja como la lechuga para guardarlas en el frigorífico. Si está haciendo sándwiches pero no quiere guardarlos en un recipiente, usa una envoltura de plástico y luego puede llevarlos. También puedes detener la fuga de la botella envolviendo la boca de la botella con la envoltura de plástico y volviendo a colocar la tapa. Además, puede envolver frutas como cerezas y bayas o uvas para evitar quemaduras por congelación.

Una papel con múltiples usos que como vemos mantendrá siempre la comida fresca y ahora ya sabemos por qué no debemos guardarlo nunca en el cajón y qué hacer para que lo podamos extender correctamente.

Este es uno de los trucos de cocina menos conocidos pero más efectivos que existen. Ya sabes: a partir de ahora saca el papel film del cajón y guárdalo en el congelador.