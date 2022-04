¿Por qué comer sobras de arroz puede ser peligroso?

Las sobras en la cocina son muy comunes, por no decir que todos los días solemos acabar con algo de comida de sobras, y recalentar la pasta o el arroz para no tener que tirarlo a la basura es una práctica habitual. Sin embargo, un plato que se ha enfriado y recalentado no siempre es una solución saludable. En especial debemos tener mucho cuidado con el arroz, pero ¿por qué? Descubramos a continuación el motivo por el que comer sobras de arroz puede ser peligroso.

Comer sobras de arroz es peligroso

¿A qué se debe que el arroz pueda se algo peligroso cuando se trata de comerse las sobras? Todo está en la conservación del propio arroz, es decir, en el tiempo transcurrido entre la primera cocción y el momento en que lo consumimos. En particular, debes prestar atención a este alimento porque si no se almacena correctamente puede tener efectos muy desagradables en el cuerpo.

De hecho, incluso se puede correr el riesgo de sufrir una intoxicación si comes este cereal cuando ya hace horas o días desde que lo has hervido y no lo has guardado de forma adecuada.

Por ello para poder estar seguro de comer una receta sana, incluso caliente, hay que poner en práctica algunas precauciones . Por ejemplo, una vez que hemos cocinado el arroz, no se debe dejar al aire libre más de una hora.

Si, por tanto, nos damos cuenta de que nos hemos excedido en las cantidades o de que no somos capaces de acabarnos todas las raciones, lo mejor de todo será meter el excedente en la nevera lo antes posible. De hecho, tras dejar enfriar nuestra preparación será necesario guardar el arroz sobrante en frío sin que hayan pasado más de sesenta minutos. El arroz, por lo tanto, se almacenará a bajas temperaturas hasta que decidamos consumirlo, lo que debe hacerse dentro del día siguiente a la primera cocción.

En ese momento, preocupémonos de calentarlo bien y solo una vez : se debe evitar un nuevo proceso de enfriamiento y cocción. Por otro lado, y aunque a veces nos cueste, será importante también tratar de preparar sólo la cantidad estrictamente necesaria para evitar sobras no deseadas. Pero, ¿por qué todas estas precauciones?.

¿Cuál es el verdadero riesgo?

El peligro del arroz tiene un nombre: Bacillus cereus , una bacteria que puede provocar intoxicaciones alimentarias. Estas esporas sobreviven incluso después de la cocción y, si el cereal se deja a temperatura ambiente , las bacterias proliferan en muy poco tiempo liberando toxinas que pueden provocar vómitos y diarreas que duran hasta veinticuatro horas.