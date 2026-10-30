Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura: «Los seres humanos no nacen para siempre el día en que sus madres los alumbran»

Hay frases literarias que siguen encontrando sentido mucho después de haber sido escritas. Gabriel García Márquez, uno de los grandes nombres de la literatura en español y ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982, dejó una de ellas en El amor en los tiempos del cólera. «Los seres humanos no nacen para siempre el día en que sus madres los alumbran, sino que la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez». Una reflexión sobre las transformaciones personales que recuerda que crecer no consiste únicamente en cumplir años, sino también en aprender a afrontar las distintas etapas de la existencia.

La frase de García Márquez sobre volver a empezar

La cita de Gabriel García Márquez plantea una idea sencilla, pero profunda, ya que la identidad no queda definida para siempre durante la infancia. A lo largo de los años, las experiencias, las decisiones y las dificultades pueden cambiar nuestra manera de entender el mundo y de relacionarnos con los demás. En ese sentido, «parirse a sí mismos» funciona como una metáfora de la capacidad humana para reconstruirse y descubrir nuevas facetas de uno mismo.

El mensaje también invita a mirar los cambios desde otra perspectiva. Una ruptura sentimental, una pérdida, una mudanza o un giro profesional pueden obligar a replantearse las prioridades. Aunque esos procesos no siempre resultan fáciles, también pueden abrir la puerta a nuevas decisiones y formas de vivir.

El amor en los tiempos del cólera, la novela de la que procede

La frase pertenece a El amor en los tiempos del cólera, novela publicada por García Márquez en 1985. La historia gira en torno a Florentino Ariza y Fermina Daza, dos personajes cuyas vidas evolucionan a lo largo de décadas. A través del amor, el paso del tiempo y las oportunidades perdidas, el escritor colombiano explora cómo las personas cambian y cómo el pasado influye en sus decisiones.

La obra se convirtió en uno de los títulos destacados de su trayectoria literaria, junto a Cien años de soledad, publicada en 1967. En ambas novelas, García Márquez combina las experiencias íntimas de sus personajes con una mirada amplia sobre la sociedad, la memoria y el tiempo.

Gabriel García Márquez, el Nobel que marcó la literatura

Nacido en Aracataca, Colombia, en 1927, García Márquez desarrolló una carrera que combinó literatura y periodismo. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura por unas novelas y relatos en los que la fantasía y la realidad se entrelazan para retratar la vida y los conflictos de América Latina.

Fallecido en Ciudad de México en 2014, dejó una obra que continúa leyéndose en todo el mundo. Esta frase resume una de las ideas más universales de su literatura, ya que las personas no tienen por qué permanecer ancladas a quienes fueron, porque la vida también ofrece oportunidades para cambiar, aprender y comenzar de nuevo.