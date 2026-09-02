Friedrich Nietzsche, filósofo alemán: «La forma más segura de corromper a un joven es enseñarle a tener en mayor estima a quienes piensan como él que a quienes piensan diferente»

Friedrich Nietzsche dejó algunas de las reflexiones más interesantes de la filosofía occidental sobre la moral, la religión, la educación, la libertad y la sociedad. «La forma más segura de corromper a un joven es enseñarle a tener en mayor estima a quienes piensan como él que a quienes piensan diferente» es una de las citas que se le atribuyen, en la cual pone el foco en el peligro de enseñar a una persona joven que quienes comparten sus opiniones merecen automáticamente más respeto, admiración o consideración que quienes mantienen posiciones diferentes.

Para Nietzsche, la formación intelectual implicaba enfrentarse a aquello que incomoda, someter las propias convicciones a examen y evitar aceptar una idea únicamente porque haya sido transmitida por una determinada autoridad. Ahora bien, la reflexión tampoco implica que todas las opiniones sean igualmente válidas; valorar a quien piensa diferente no significa aceptar cualquier argumento sin analizarlo.

«La forma más segura de corromper a un joven es enseñarle a tener en mayor estima a quienes piensan como él que a quienes piensan diferente»

Una sociedad en la que todas las personas pensaran exactamente igual podría parecer más sencilla, pero también tendría menos capacidad para cuestionar sus propios errores. Las diferencias permiten comparar argumentos y descubrir otros puntos de vista. Por eso, la idea central de la frase no consiste simplemente en «respetar al que piensa diferente», sino que invita a conceder valor intelectual a la discrepancia.

En el fondo, Nietzsche apunta hacia una tentación muy humana: rodearnos de personas que confirman aquello que ya creemos. Resulta cómodo escuchar constantemente que tenemos razón. Es mucho más difícil es enfrentarse a argumentos capaces de poner en duda nuestras certezas, pero precisamente esa incomodidad puede resultar productiva. Pensar implica comparar, cuestionar, corregir y, en ocasiones, cambiar de opinión.

Un buen ejemplo de esta manera de entender la vida aparece en otra de las citas Nietzsche: «La potencia intelectual de un hombre se mide por la dosis de humor que es capaz de utilizar». Con esta afirmación, el filósofo cuestiona la idea de que la inteligencia deba estar necesariamente vinculada a la seriedad y la rigidez. Para Nietzsche, el humor también puede ser una muestra de lucidez, perspectiva y libertad frente a las dificultades de la existencia.

Las mejores frases de Friedrich Nietzsche