Freddie Mercury, cantante: «Puedes tenerlo todo en el mundo y seguir siendo la persona más solitaria del mundo»
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Freddie Mercury alcanzó un nivel de fama reservado para muy pocos artistas. Como vocalista de Queen, llenó grandes estadios, vendió millones de discos y terminó convertido en una de las figuras más reconocibles e influyentes de la historia del rock. Sin embargo, detrás de aquella imagen de éxito, extravagancia y seguridad sobre los escenarios, el cantante también habló en distintas ocasiones de la cara menos amable de la popularidad y de cómo el dinero no conlleva necesariamente la felicidad.
Una de sus reflexiones más conocidas expresa esa contradicción: «Puedes tenerlo todo en el mundo y seguir siendo el hombre más solitario, y ese es el tipo más amargo de soledad». Sus palabras cuestionan la idea de que alcanzar el éxito, tener dinero y recibir la admiración de millones de personas sea suficiente para sentirse plenamente satisfecho. Mercury profundizó todavía más en esa reflexión al reconocer: «El éxito me ha traído la idolatría del mundo y millones de libras, pero me ha impedido tener la única cosa que todos necesitamos: una relación amorosa duradera».
«Puedes tenerlo todo en el mundo y seguir siendo la persona más solitaria del mundo»
Para comprender mejor sus palabras, es fundamental conocer la diferencia entre el personaje que mostraba ante el público y el hombre que existía lejos de los focos. Sobre el escenario, Freddie Mercury desplegaba una energía arrolladora. Sin embargo, en su vida privada era mucho más reservado y cuidadoso a la hora de elegir a las personas que formaban parte de su círculo más cercano. También protegía determinados aspectos de su intimidad.
La idea de que alcanzar el éxito puede solucionar todos los problemas resulta atractiva, pero la realidad no es tan simple. Alcanzar ciertos objetivos profesionales y ganar grandes cantidades de dinero no garantiza necesariamente una sensación de plenitud emocional. Es más, incluso puede ocurrir lo contrario; la exposición constante, la falta de privacidad y la dificultad para saber si alguien se acerca por interés genuino pueden complicar significativamente las relaciones personales.
En el caso de Mercury, sus propias declaraciones reflejaron en distintos momentos esa dificultad para confiar plenamente en los demás. No parecía tratarse de una falta de oportunidades para relacionarse, sino de las circunstancias que rodeaban su vida como una de las mayores estrellas del rock.
Las mejores frases de Freddie Mercury
- «No seré una estrella del rock. Seré una leyenda»
- «No me importa morir mañana. He vivido, en toda la extensión de la palabra»
- «Cuando esté muerto, quiero ser recordado como un músico de cierta valía y sustancia»
- «Un concierto no es una interpretación en vivo de nuestro álbum. Es un evento teatral»
- «En el escenario soy un demonio, pero apenas soy un rechazo social»
- «Soy tan poderoso en el escenario que parece que he creado un monstruo. Cuando estoy actuando soy un extrovertido aunque en el interior soy completamente diferente»
- «La peor enfermedad es el aburrimiento»
- «Es un día hermoso, el sol brilla, me siento bien y nada me va a parar ahora»
- «Pensé que seríamos grandes, y lo fuimos»
- «Me gusta estar rodeado de cosas espléndidas»
- «Me gusta el cuero. Me gusta imaginarme que soy una pantera negra»
- «Me divierto con mi ropa en el escenario; no es un concierto lo que ves, es un desfile de moda»
- «No me considero un líder. La persona más importante, quizás»
- «Creo que mis melodías son superiores a mis líricas»
- «No quiero cambiar el mundo con nuestra música. No hay mensajes escondidos en nuestras canciones. Me gusta escribir canciones para el consumo moderno»
- «Simplemente soy una prostituta musical, querida»
- «Soy un desastre con dinero; simplemente gasto lo que tengo»
- «Supongo que siempre he vivido el estilo de vida glamuroso de una estrella. No es nada nuevo. Solía gastar hasta el último centavo»
- «La gente se inquieta cuando me conoce. Piensan que voy a comérmelos. Pero en el fondo soy bastante tímido»
- «Soy muy emocional; creo que me podría volver loco en varios años»
- «El exceso es parte de mi naturaleza. Necesito el peligro y la excitación. Nunca tengo miedo de ponerme en la estacada»
- «Cuanto más grande mejor, en todo»
- «A los otros no les suelen gustar mis entrevistas y, francamente, a mí no me importan mucho las de ellos»
- «Sabes, yo diseñé el logo de Queen. Simplemente combiné todas las criaturas de nuestros signos del zodíaco. Y ni creo en astrología»
- «Creo que me llevo bien con la mayoría de la gente. Estoy seguro de que incluso me llevaría bien con King Kong»
- «Cuando escuché a Montserrat Caballé me enamoré de ella»
- «Nadie más sacará un solo penique, excepto mis gatos Oscar y Tiffany»
- «Hemos creado un mundo a nuestra medida para destruirlo»
- «Por gente como John Lennon viviríamos en paz. Por gente como el que le mató vivimos como vivimos»
- «Si lo ves ahí, cariño, es que está ahí»