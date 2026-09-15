Los patinazos de la alfombra roja en los Emmy 2026: un disfraz de estatuilla, vestidos sin acabar o conceptos excesivos

Otro año más comienza la temporada de premios y los Emmy abren el calendario que nos llevará hasta los Oscar. Hollywood está de celebración y esta es la noche en la que la televisión estadounidense se viste de gala para poner en valor sus grandes proyectos. Antes de comenzar la ceremonia, son muchos los rostros que han deslumbrado sobre la alfombra roja, pero también hay quienes han patinado y, en algunos casos, bastante. Estos son los looks más estridentes, excesivos y difíciles de defender de los Emmy 2026.

Meghan Stalter, la cómica que nos ha dejado sin palabras

La comediante estadounidense es conocida por interpretar a Kayla Schaefer en la serie de comedia Hacks y por protagonizar la serie de Netflix Sin medida. Su asistencia a los premios Emmy 2026 era conocida, pero lo que nadie esperaba era el estilismo con el que iba a aparecer. Lejos de escoger un diseñador para crear un atuendo especial, ha decidido llevar la temática de los premios hasta sus últimas consecuencias y, directamente, convertirse en una estatuilla. Pintada completamente de dorado y con las prendas justas, Stalter sujetaba además un globo gigante que reproducía el galardón. La idea, hay que reconocerlo, es graciosa. El problema es que entre hacer un guiño a los Emmy y parecer que vas disfrazada para una fiesta temática hay una línea muy fina.

Lukita Maxwell, un globo con lazos

Son muchas las actrices que quieren arriesgar en una alfombra roja, pero no siempre sale bien. Lukita Maxwell, conocida por trabajar junto a Harrison Ford en el éxito de Apple TV+ Terapia sin filtro, ha decidido no pasar precisamente desapercibida y, nunca mejor dicho, se ha quedado sin filtro. La idea del estilismo no es mala, pero hay demasiada información concentrada en un mismo vestido. La parte superior, dorada y con un cuerpo drapeado, funciona y el escote consigue realzar la figura. El problema llega cuando bajamos la mirada y nos encontramos con una falda que adquiere dimensiones de globo, con un fruncido en la terminación y una especie de volantes que salen de ella. El resultado parece una mezcla entre un estilismo clásico y un disfraz de época del siglo XVIII. No sabemos exactamente cuál era la idea, pero sí que había demasiadas ideas para un solo vestido.

Shailene Woodley y el exceso cromático

Su rostro nos devuelve directamente a la adolescencia y es que su papel en Divergente no pasó desapercibido. Shailene Woodley no suele fallar sobre las alfombras rojas, pero está claro que no siempre se puede tener un buen día. Cuando la hemos visto aparecer, el exceso de información ha generado más preguntas que respuestas. Su vestido, con un escote vertiginoso y un cuerpo en azul cielo, se une a un pantalón repleto de brillantes, que combina con unos guantes largos de cuero rojo y un collar XL de piedras multicolor. Y todavía queda el pelo. El peinado hacia atrás, tapando las orejas y creando un arco alrededor del rostro, tampoco termina de funcionar. Seguro que ella tenía en la cabeza un estilismo que respirara moda, pero a veces lo que funciona perfectamente en nuestra imaginación no sobrevive al momento de salir a la alfombra roja.

Ayo Edebiri, cuando el vestido pide que le quiten cosas

La protagonista de la serie de Disney+ The Bear es una habitual de estos premios y, de nuevo, la ficción que protagoniza ha sido nominada. Normalmente no suele decepcionar en las alfombras rojas, pero hoy no ha sido su mejor día. Su estilismo genera conflicto porque hay partes que funcionan perfectamente y otras que sería mejor restar… o borrar directamente. El cuerpo realza mucho su figura y el escote resulta elegante, pero el enorme lazo que nace de la cintura y se fusiona con una falda con vuelo no termina de cuadrar. Por si fuera poco, detrás aparece una especie de cola en un tono naranja rojizo que, más que sumar, resta. En definitiva, un estilismo capaz de generar un fuerte conflicto interior: quieres que funcione, pero hay demasiadas cosas que te impiden defenderlo.

Carey Mulligan, un vestido que parece sin terminar

La actriz británica y eterna estrella de El Gran Gatsby y Orgullo y prejuicio ha llegado a los Emmy con un vestido que da la sensación de haberse quedado a medio camino. Para empezar, el cuerpo de corte recto no termina de favorecer su figura y, además, hay algo en la construcción del diseño que hace pensar que faltó una última revisión. Si nos fijamos en el escote palabra de honor, se aprecia el pespunte y una caída de la tela por falta de rigidez que resta contundencia al conjunto. Sobre el cuerpo, en un tejido azul, aparecen motivos en blanco que aportan un toque diferente, pero el problema vuelve a aparecer en el bajo, que arrastra demasiado por el suelo. Un resultado que se queda muy lejos de lo que esperamos de una alfombra roja de los Emmy.