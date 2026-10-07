Arturo Pérez-Reverte confirma cuál es la mejor película de Clint Eastwood y no hay duda: «Es una obra maestra»

Más allá de sorprendernos con cada nueva novela y de haber creado personajes inolvidables de la talla de Diego Alatriste, Lorenzo Falcó o Jaime Astarloa, el escritor Arturo Pérez-Reverte es también un acérrimo cinéfilo que comparte sus opiniones tanto del audiovisual actual como de los grandes clásicos de Hollywood. El cartagenero tiene para todos y, guste más o menos, su reacción siempre es tan honesta como directa. No disfrutó demasiado de la última obra de Paolo Sorrentino, cree que Río Bravo es el título perfecto de John Wayne y, por supuesto, también habla sin tapujos de la que en sus palabras es la «obra maestra» de Clint Eastwood, a la altura de los mejores western de la historia del cine.

No, Pérez-Reverte no se refiere a Cometieron dos errores (1968) ni a El jinete pálido (1985). Tampoco se trataba de ninguno de los largometrajes de la Trilogía del Dólar de Sergio Leone (Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio y El bueno, el feo y el malo), de la cual confesó tampoco ser demasiado fan. El novelista, como buen fan del cine de siempre, no aprecia demasiado los spaghetti western, pero sí que le entusiasma la resurrección que vivió el género en 1992 con la ganadora de 4 premios de la Academia –incluyendo el de mejor película–, que el responsable de ‘La hipótesis más peligrosa’ considera a la altura de títulos como El hombre que mató a Liberty Valance (1962): Sin perdón.

‘Sin perdón’: para Arturo Pérez-Reverte es la obra maestra de Clint Eastwood

Charlando con Jordi Wild en el pódcast The Wild Project, el escritor hizo acopio de todos esos largometrajes que uno debe ver, al menos, una vez en la vida. Apuntando, del mismo modo, su pasión por lo que Eastwood consiguió con su cinta crepuscular de un género completamente en desuso dentro de la industria:

«Me gusta Eastwood, pero me gusta Eastwood en Sin perdón. Es la obra maestra, está a la altura de los mejores wésterns de la historia. El Clint Eastwood que nace ahí, donde la verdad cuaja y se manifiesta, es en Sin Perdón».

¿Dónde podemos verla en el streaming?

La sinopsis oficial nos pone en la piel de William Munny (Eastwood), un pistolero retirado que vive sólo con sus hijos, pasando graves dificultades económicas tras la muerte de su mujer. Para poder salir adelante, su única salida es hacer un último trabajo, en compañía de un joven inexperto y un viejo colega, debe matar a los hombres que le cortaron la cara a una prostituta.

Aparte de Eastwood, el elenco secundario se completa con la presencia de Morgan Freeman, Gene Hackman, Richard Harris, Frances Fisher, Jaimz Woolvett y Saul Rubinek.

Sin perdón está disponible en el catálogo de Movistar Plus (Ficción Total).