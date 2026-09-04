La frase viral de Wolfgang Goethe en 1808 que todos los españoles atribuimos por error a Don Quijote: «Ladran, luego cabalgamos»

Pocas frases se citan tanto en español como esta: «ladran, luego cabalgamos» (o su variante más popular, «ladran, Sancho, señal de que cabalgamos»). Se repite en discursos políticos, en tertulias y en libros de autoayuda, siempre con la misma coletilla de que la dijo Don Quijote. El problema es que ni Cervantes ni su hidalgo más famoso escribieron jamás esas palabras.

Ni una sola de las ediciones del Quijote, ni siquiera las digitalizadas y consultables por buscador, contienen la palabra ‘ladran’ junto a ‘cabalgamos’. Y si, la frase existe. De hecho es una de las más citadas del idioma español, pero su verdadero origen está mucho más lejos de La Mancha de lo que cualquiera imaginaría: a más de mil kilómetros y dos siglos de distancia.

La frase de Don Quijote «ladran, luego cabalgamos» es en realidad de Goethe

La frase que millones de personas atribuyen a Don Quijote procede en realidad de un poema del escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe, titulado ‘Kläffer’ (‘El ladrador’), publicado en 1808.

El poema habla de unos perros de granja que persiguen ladrando a los jinetes que pasan por el camino, y termina con una idea muy parecida a la que hoy se repite en español: esos ladridos solo demuestran que el viaje sigue adelante.

Inclusive, el propio filósofo Arthur Schopenhauer citó estos versos ya en 1836, en su libro Sobre la voluntad en la naturaleza, con una traducción que decía algo así: «el perro quisiera acompañarnos desde el establo; el eco de sus ladridos nos prueba que cabalgamos».

Es decir, la idea llevaba circulando por la cultura alemana casi un siglo antes de que nadie en España pensara siquiera en relacionarla con Cervantes.

El poeta que añadió el nombre de Sancho y sembró la confusión con Don Quijote

El rastro escrito más antiguo en español se remonta a agosto de 1903, cuando el escritor Edmundo González Blanco publicó un artículo en la revista Nuestro Tiempo en el que recogía la idea de Goethe de forma correcta, sin mencionar a Sancho ni al Quijote. La frase, en ese momento, todavía viajaba por España con su autoría real intacta.

El puente definitivo hacia el error lo puso, según la teoría más extendida, el poeta nicaragüense Rubén Darío, gran admirador de Cervantes. A finales del siglo XIX, cansado de las críticas que recibía por su origen mestizo y por su forma de escribir, Darío habría recurrido a la idea de Goethe para responder a sus detractores, y le añadió un giro muy particular: el nombre de Sancho.

Su versión, algo así como «si los perros ladran, Sancho, es señal de que cabalgamos», era un homenaje literario a Cervantes, no una cita textual de su obra.

Pero el guiño funcionó demasiado bien. Con el nombre de Sancho ya incorporado, buena parte del público empezó a dar por hecho que la frase pertenecía al Quijote, y el error se extendió sin que nadie lo verificara.

¿Cómo se ha demostrado que Don Quijote nunca pronunció esta frase?

La confirmación es tan sencilla como buscar en el propio texto. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que ofrece la novela completa digitalizada y con buscador interno, no arroja ningún resultado ni para ‘ladran’ ni para ‘cabalgamos’ en esa combinación. La Real Academia Española tampoco reconoce la frase como una cita de Don Quijote en ninguno de sus repertorios.

Pese a la evidencia, la confusión ha llegado muy lejos. Por ejemplo, la política argentina Eva Perón la utilizó en algunos de sus discursos, y su compatriota Cristina Fernández de Kirchner volvió a citarla en 2010 dándola por auténtica.

A su vez, Orson Welles, que dedicó años a rodar su propia versión cinematográfica del Quijote (estrenada de forma póstuma en 1992), también incluyó la frase en su montaje, lo que ayudó a reforzar la falsa asociación entre el hidalgo manchego y esas palabras.

Una posible raíz aún más antigua: el proverbio árabe de la caravana

Algunos investigadores apuntan a que la idea de Goethe pudo inspirarse, a su vez, en un proverbio mucho más antiguo y de origen árabe: «los perros ladran, la caravana pasa», muy conocido en la España medieval y que después pasó también al refranero sefardí (el de los judíos expulsados de España en 1492, que conservaron durante siglos su propio español antiguo).

Por último y como dato de color, la propia Google llegó a mostrar durante años, en su panel de resultados destacados, la frase «ladran, Sancho, señal de que cabalgamos» como una cita textual de Cervantes cuando alguien la buscaba.

Sin dudas, todo lo mencionado a esta altura del artículo refleja hasta qué punto un error repetido durante generaciones puede acabar convertido en un dato aparentemente oficial.