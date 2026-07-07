Los expertos en limpieza coinciden: «Para eliminar el sarro del inodoro, rellena los bordes con papel de cocina y vinagre»

Cuando se trata de limpieza, especialmente la del baño, sabemos que existen manchas que cuesta mucho más eliminar que otras, y el sarro del inodoro es una de ellas. Sobre todo en la parte interior del borde, donde el agua pasa constantemente pero la limpieza no llega igual de bien. Con el tiempo, esa zona acaba acumulando restos que no salen sólo con pasar la escobilla, y es ahí donde empieza la frustración ya que es imposible que se elimine.

Lo habitual en estos casos es tirar de productos más fuertes o insistir una y otra vez, pero no siempre compensa. Pero a veces el problema no es tanto el producto, sino el tiempo que está en contacto con la suciedad. Y ahí es donde entra este truco, que no es nuevo, pero sí se está recuperando mucho en redes y que consiste en saber cómo mantener el producto en el sitio el tiempo suficiente para que actúe. Sin eso, por muy bueno que sea, acaba escurriéndose y no hace todo el efecto que debería.

El truco del papel de cocina para limpiar el inodoro

María Fernández, experta en limpieza y creadora de contenido en TikTok, lo explica de forma muy directa en uno de los vídeos de su cuenta @marianordichouse, en el que dice que «Para limpiar el sarro del borde del inodoro, rellena los bordes con papel de cocina y empápalo bien de vinagre».

Algo que parece básico pero que pocos aplican y lo cierto es que el resultado es muy eficaz gracias a que el papel se adapta a la forma del borde y permite que el vinagre se quede ahí, sin caer directamente al agua como pasaría si se aplica sólo . Después, recomienda dejarlo actuar durante horas, incluso toda la noche. «Déjalo reposar y verás que queda impecable», explica. Y aunque pueda parecer exagerado, en realidad es lo que permite que el vinagre haga su trabajo en profundidad tal y como vemos en el resultado que muestra en el vídeo y que tenéis al final.

El tiempo de actuación es lo que marca la diferencia

Aquí está uno de los puntos clave que muchas veces se pasa por alto. No es sólo el producto que se usa, sino cuánto tiempo permanece en contacto con la suciedad. En el caso del inodoro, esto es especialmente importante porque todo tiende a caer hacia abajo. Si se aplica vinagre directamente, actúa unos segundos antes de desaparecer. En cambio, con el papel de cocina, se mantiene en el sitio durante horas. Esa diferencia es la que explica por qué este truco funciona mejor que otros más rápidos.

Además, al no necesitar frotar constantemente, también se reduce el esfuerzo. Es más una cuestión de dejar actuar que de insistir una y otra vez, algo que muchas veces termina siendo más incómodo que eficaz.

Por qué el vinagre de limpieza funciona contra el sarro

El vinagre de limpieza es un producto bastante conocido en el ámbito doméstico y de hecho es fácil encontrarlo en cualquier supermercado. Es eficaz sobre todo por su capacidad para eliminar la cal, gracias a su acidez, que reacciona con los depósitos minerales y ayuda a deshacerlos poco a poco.

Es importante distinguirlo del vinagre alimentario, ya que no tienen la misma concentración. El de limpieza está pensado precisamente para este tipo de usos, por lo que resulta más eficaz cuando hay acumulaciones más persistentes, como ocurre en el inodoro. Debemos tener en cuenta sin embargo, que no es un producto milagro ni actúa de forma inmediata, pero sí es constante. Y cuando se combina con tiempo de exposición, como en este caso, los resultados suelen ser bastante visibles sin necesidad de recurrir a químicos más agresivos.

Otros usos del vinagre de limpieza en casa

Más allá del baño, el vinagre de limpieza tiene bastantes aplicaciones que lo convierten en un recurso habitual en muchas casas. Uno de los usos más comunes es para eliminar la cal de grifos y duchas, donde se acumula con facilidad y deja ese aspecto blanquecino tan característico. También es bastante útil para limpiar mamparas de cristal, que suelen llenarse de marcas si no se secan bien. Aplicado con un paño o pulverizado, ayuda a recuperar el brillo sin necesidad de productos específicos.

En electrodomésticos, se utiliza sobre todo para eliminar residuos internos en cafeteras o hervidores. En estos casos, es importante aclarar bien después, pero el efecto sobre la cal es bastante evidente. Incluso en la cocina puede servir para desengrasar superficies o limpiar azulejos, y hay quien lo utiliza en la lavadora para evitar malos olores o mejorar el resultado de algunos lavados.