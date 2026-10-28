Los expertos en limpieza avisan: si hay agua debajo de los cajones de la verdura, «tienes que limpiar este orificio»

A veces resulta extraño encontrarse un charco de agua en el cajón de las verduras (el último de todos), pero los expertos en limpieza aseguran que es algo muy normal, dado que ahí se encuentra el desagüe de la nevera. Por tanto, antes de llamar a un técnico, conviene revisar este conducto que suele pasar desapercibido.

¿Para qué sirve ese conducto?

Este conducto, al que no solemos prestar especial atención, desempeña una importante función en el proceso de funcionamiento de nuestra nevera. Este desagüe sirve para evacuar el agua, fruto de la condensación y descongelación que se produce dentro del aparato. Además, regula la humedad para poder mantener los alimentos en un estado óptimo para el consumo.

Este orificio puede causar problemas si no se mantiene como es debido. Cuando se obstruye con restos de comida, suciedad o moho, pueden suceder los siguientes problemas:

Acumulación y encharcamiento del cajón inferior

y del cajón inferior Aparición de los malos olores o la proliferación de bacterias

de los o la proliferación de bacterias Reducción de la eficiencia del electrodoméstico

Por eso, mantenerlo limpio ayuda a prevenir esta serie de problemas.

¿Cómo limpiarlo de forma correcta?

Antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento en un electrodoméstico, es crucial desenchufar el aparato. Después, se debe retirar el cajón para poder manipular el dispositivo de forma más cómoda. A continuación, si el fabricante lo indica, se puede proceder a la limpieza. Cabe destacar que cada nevera tiene un sistema de mantenimiento distinto, por eso se aconseja revisar el manual de instrucciones.

Si se puede proceder a la limpieza manual, se debe utilizar un utensilio flexible con las cerdas suaves, fabricadas de nylon, para poder arrastrar la suciedad del conducto. A la hora de introducirlo, se debe extremar la precaución para no conseguir el efecto contrario, y que la suciedad se quede incrustada dentro del conducto, formando un tapón de mugre.