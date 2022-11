Un ex jefe de Ikea cuenta el secreto que usa la empresa para que gastes más

Ikea es una de esas tiendas en que vas por un vaso y vuelves a casa con dos sillones, una mesa y todo lo que encuentras a tu paso, tiene un secreto para que gastes más. Lo quieras o no, una vez entras a Ikea hay una especie de agujero negro que te hace olvidar lo que has ido a comprar. Terminas con el carrito lleno de productos que quizás no necesites, pero cuando los ves quieres comprarlos y llevártelos a tu casa. Un ex jefe ha revelado el secreto de esta empresa para que gastes más.

Ikea tiene un secreto para que gastes más

La manera en la que está organizada cualquier tienda de Ikea tiene truco. Siempre llegarás a los sitios por el camino más largo. Con lo cual, verás productos y elementos que quizás no necesitas, pero querrás comprar o te encantarán. La distribución de cada pieza está pensada para que el cliente se sienta atraído o pueda comprarlo al momento.

Los precios son un factor clave que al parecer tienen también truco. Rebajar un producto mucho para que puedas comprarlo, pero también querer toda la colección. Las colecciones de Ikea tienen ese aspecto que hace que las queramos todas, empezando por la pieza más barata y acabando por la más cara para no romper el juego.

Los pasillos no son tan largos como podrían, nunca tienes un tramo recto de más de 20 metros. Te ves obligado a girar en una dirección que quizás nunca hubieras imaginado, pero es imprescindible para conseguir que todo encaje a las mil maravillas a la hora de pescar a un cliente despistado o en busca de gangas.

Casi marear al usuario en una especie de laberinto del que se sabe cuando se entra, pero nunca se sale. El paso de los minutos se convierte en horas, siempre rodeadas de gente y de personas igual de perdidos por unas tiendas que te atrapan nada más entrar con el truco de su distribución.

Ikea es quien guía el cliente por toda la tienda y lo hace con un propósito, que compre cuantos más productos mejor. Es imposible no ver una cesta llena en esta tienda, todo el mundo acaba comprando más de lo que había entrado a buscar, con lo cual, la estrategia que aplica la marca, les funciona a las mil maravillas.