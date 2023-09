Cerveza Esto es lo que te puede pasar si te tomas una cerveza todos los días

La cerveza es una de las bebidas más populares y consumidas en el mundo, especialmente en España, donde se ha convertido además en una especie de símbolo de la cultura y el ocio. Sin embargo, ¿sabes qué le pasa a tu cuerpo si te tomas una cerveza todos los días? ¿Es bueno o malo para tu salud? ¿Qué cantidad es la adecuada?

Lo que te puede pasar si te tomas cerveza todos los días

La cerveza es una bebida que se elabora a partir de la fermentación de granos de cebada, agua, levadura y lúpulo. Su contenido alcohólico varía según el tipo y la marca, pero suele oscilar entre el 4% y el 8%. Además, la cerveza contiene otros componentes como azúcares, proteínas, ácidos orgánicos, minerales y vitaminas del grupo B. Por cada 100 ml de cerveza se aportan entre 38 y 45 calorías.

La cerveza, consumida con moderación, puede tener algunos efectos positivos para la salud, siempre que se acompañe de una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable. Por ejemplo, mejorar la salud salud cardiovascular, ya que contiene polifenoles, unos compuestos antioxidantes que protegen las células del daño oxidativo y previenen la formación de coágulos sanguíneos. Además de mejorar la salud ósea (la cerveza es una fuente de silicio) y también mejora la salud cerebral (contiene xantohumol, un flavonoide que tiene propiedades neuroprotectoras y antiinflamatorias).

Pero todos estos beneficios podemos aprovecharlos cuando como decimos el consumo es moderado. En cambio, beberla a diario en cantidades superiores a las recomendadas, puede estar lleno de riesgos, especialmente a largo plazo y que son:

Provoca daño hepático. El alcohol es una sustancia tóxica que el hígado debe metabolizar y eliminar. Sin embargo, cuando se ingiere más alcohol del que el hígado puede procesar, se produce una acumulación de grasa y sustancias nocivas que pueden inflamar y cicatrizar el tejido hepático. Esto puede provocar enfermedades como hepatitis alcohólica o cirrosis⁵.

Aumenta el riesgo de cáncer . El alcohol es un carcinógeno que puede alterar el ADN de las células y favorecer su crecimiento anormal. El consumo excesivo de alcohol se ha asociado con un mayor riesgo de padecer cáncer de boca, faringe, laringe, esófago, estómago, colon, recto, hígado, mama o páncreas.

Provoca obesidad y diabetes. El alcohol aporta calorías vacías, es decir, sin valor nutricional. Además, estimula el apetito y reduce la sensación de saciedad. Esto puede conducir a un aumento del consumo calórico y del peso corporal. Por otro lado, el alcohol altera los niveles de glucosa e insulina en sangre, lo que puede provocar resistencia a la insulina y diabetes.

Provoca dependencia y adicción. El alcohol es una droga que genera tolerancia y dependencia física y psicológica. Esto significa que se necesita cada vez más cantidad para obtener el mismo efecto y que se sufre un síndrome de abstinencia cuando se deja de consumir. El alcoholismo es una enfermedad crónica y grave que afecta a todos los ámbitos de la vida de la persona y que requiere tratamiento especializado.

Interfiere con los medicamentos. El alcohol puede interactuar con muchos medicamentos, potenciando o disminuyendo sus efectos, lo que puede ser peligroso para la salud. Algunos de los fármacos que pueden verse afectados por el alcohol son los analgésicos, los antiinflamatorios, los antibióticos, los antidepresivos, los anticoagulantes o los hipoglucemiantes.

¿Qué cantidad es la adecuada?

No existe una cantidad segura de alcohol que se pueda consumir sin riesgo para la salud. Sin embargo, se considera que un consumo moderado y responsable es aquel que no supera los 10 gramos de alcohol puro al día en mujeres y los 20 gramos en hombres. Esto equivale a una caña de cerveza (200 ml) en mujeres y dos cañas en hombres. Además, se recomienda no beber todos los días, alternar con agua o refrescos sin alcohol, no beber con el estómago vacío y evitar situaciones de riesgo como conducir o embarazarse.

En conclusión, la cerveza es una bebida que puede tener beneficios para la salud si se consume con moderación y dentro de un estilo de vida saludable. Sin embargo, si se abusa de ella, puede provocar graves problemas de salud a corto y largo plazo. Por eso, es importante conocer sus efectos y consumirla con responsabilidad.