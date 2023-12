Esto es lo que lleva la cesta de Navidad de los empleados de McDonald’s

En esta época del año, muchas empresas tienen como costumbre obsequiar a sus empleados con las clásicas cestas navideñas, repletas de dulces y productos típicos españoles como embutidos, vino o aceite de oliva. Ahora, a través de redes sociales, Natalia, una empleada de McDonald’s, ha compartido el contenido de la cesta de Navidad.

Así es la cesta de Navidad de McDonald’s

«Por fuera es como la de los años anteriores, pero por dentro han cambiado cositas», comienza diciendo en el vídeo que ha publicado en TikTok. Lo primero que muestra a sus seguidores es una botella de cava y una de vino tinto. «A mí creo que no me gusta el vino tinto, pero me la voy a beber igualmente», comenta.

En cuanto a los dulces, la cesta incluye una variedad de polvorones, galletas de limón y chocolate blanco, así como una selección de turrones y trufas de chocolate. El embutido es otro de los elementos tradicionales en estas cestas, y en el caso de McDonald’s ha incluido salchichón de bellota ibérico, sobrasada de cerdo ibérico y chorizo de bellota ibérico, acompañados por un paquete de picos de pan.

El aceite de oliva es el producto más destacado para Natalia, especialmente debido a su aumento de precio en el supermercado: «Podrías venderlo en Vinted y pagarías la hipoteca», dice con ironía. El último artículo que muestra son unos quesitos para untar. «No soy muy fan del queso, pero habrá que probarlo», reconoce.

Además de estos productos, la empresa ha incluido una tarjeta para cada empleado informando sobre una donación a la Fundación Ronald McDonald. Esta organización ayuda a familias y niños que se encuentran hospitalizados durante tratamientos de cáncer infantil y otras enfermedades.

A muchos de sus seguidores les ha llamado mucho la atención la cesta de Navidad de McDonald’s, ya que algunos de ellos han trabajado o siguen trabajando en la franquicia y no han recibido un regalo similar: «He trabajado cinco años en McDonald’s y nunca me han dado una cesta», asegura uno de ellos.

Finalmente, un usuario ha aclaro por qué algunos empleados tienen cesta y otros no: «Solo lo dan en los McDonald’s originales, los franquiciados son de otras empresas por lo que lo gestionan ellos como quieren». También ha habido a quienes les ha sorprendido el contenido de la cesta: «Yo siempre pensé que en la cesta del Mcdonald’s habrían hamburguesas, helados, nuggets, etc.».

El Big Mac recibirá más de 50 cambios

Por otro lado, la compañía ha anunciado el comienzo de una transformación en McDonald’s, comenzando por el emblemático Big Mac. Se llevarán a cabo más de 50 modificaciones y ajustes en la receta y la presentación de esta icónica hamburguesa.

Según lo publicado por ‘ComicBook’, la transformación del Big Mac tiene como base la introducción de un pan brioche completamente nuevo, diseñado por la cadena para retener mejor el calor de la cocción. En diversas regiones del mundo, estos cambios en la receta se han implementado como pruebas piloto por la cadena.

La empresa reveló que está colaborando con proveedores en todos sus restaurantes para modificar el proceso de deshidratación de las cebollas, lo que permitirá que se agreguen frescas a las hamburguesas mientras se cocinan. Esta mejora se traducirá en una receta de mayor calidad.

Asimismo, se han anunciado otros cambios significativos, como la presentación de un queso más fundido y un mejor dorado de las hamburguesas durante su preparación. Según la declaración, «Podemos elaborar el Big Mac de manera rápida y segura, pero no siempre conseguimos ofrecer un sabor excepcional».