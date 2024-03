Este es el sorprendente motivo por el que jamás te has desmayado

El desmayo, también conocido como síncope, es una pérdida temporal de la conciencia que suele ocurrir de manera rápida y espontánea. Aunque resulta preocupante, en la mayoría de los casos no supone un riesgo grave para la salud.

Los vídeos publicados en redes sociales muestran a diversos usuarios interactuando y especulando sobre el significado «oculto» de nunca haber experimentado un desmayo.

El verdadero significado de no haberse desmayado nunca

En la red social TikTok, se ha ha hecho viral el significado relacionado con las personas que nunca han experimentado un desmayo, algo poco común en la mayoría de la población. Aunque carece de respaldo científico, esta idea se ha convertido rápidamente en una tendencia destacada y es uno de los temas más comentados en estos momentos.

Varios videos, como el publicado por el usuario @santi_zahler, sugieren que aquellos que nunca han sufrido un desmayo son personas de carácter fuerte y valiente. A pesar de la falta de respaldo médico para esta afirmación, ha recibido el visto bueno de muchos internautas.

Las personas valientes son dueñas de su destino. No se imponen límites y ven el pasado como una oportunidad para crecer y aprender, en lugar de como una restricción. A su vez, no se dejan dominar por sus miedos, sino que los enfrentan y comprenden que al hacerlo, estos se vuelven más manejables.

Además, no son perfeccionistas obsesivos. Aunque desean realizar las cosas correctamente, comprenden que el error es parte del proceso de aprendizaje y crecimiento, y no se castigan por no alcanzar la perfección.

Estas personas no buscan la aprobación constante de los demás. Aunque valoran el reconocimiento social, no se desmoronan ante la desaprobación y comprenden que cada persona tiene opiniones diferentes, sin considerarlas como superiores o inferiores.

Asimismo, son personas dispuestas a arriesgarse. Entienden que evitar el fracaso a toda costa conduce a una vida vacía, y que correr riesgos es esencial para alcanzar el éxito y la realización personal.

Tienen metas claras y están comprometidos en alcanzarlas, manteniéndose firmes frente a la adversidad y sin cambiar sus objetivos.

Asimismo, son asertivos en su comunicación. No temen expresar sus opiniones, dialogan respetuosamente con los demás y aceptan tanto críticas como elogios de manera equilibrada. Su autoestima sólida les permite mantener una actitud segura y confiada en sí mismos.

Valentía y fortaleza

La valentía se manifiesta en la capacidad de actuar a pesar del miedo, como revela un estudio realizado por la Universidad de Houston sobre el manejo de las fobias. Los resultados demostraron que muchas personas lograron avances significativos en el control de sus comportamientos fóbicos al entrenarse en coraje y motivación.

A pesar de lo que se pueda pensar, la valentía no se limita a grandes gestas heroicas, sino que se encuentra en los pequeños actos cotidianos donde se vencen los miedos y las inseguridades. Estas acciones simples transforman la realidad y promueven el bienestar personal, en consonancia con los valores y principios individuales.

Tolerar la incertidumbre y aceptar que la vida está llena de imprevistos es un signo de madurez y sabiduría. Sin embargo, aquellos que no solo toleran lo incierto, sino que también saben enfrentarlo con valentía al superar el miedo, tolerar la frustración y actuar de manera innovadora, demuestran un nivel aún mayor de valentía.

Cómo actuar ante un desmayo

Cuando ocurre un desmayo, se debe a una breve falta de suficiente flujo sanguíneo al cerebro, lo que resulta en la pérdida temporal del conocimiento. Aunque generalmente la conciencia se recupera rápidamente, es importante tener en cuenta que los desmayos pueden ser un síntoma de un trastorno médico subyacente, en ocasiones relacionado con el corazón.

Por lo tanto, es crucial tratar la pérdida de conocimiento como una emergencia médica hasta que se alivien los síntomas y se identifique la causa. Si ocurre más de una vez, es recomendable consultar con un proveedor de atención médica.

Si sientes que estás a punto de desmayarte, es importante recostarte o sentarte para evitar lesiones adicionales y reducir la probabilidad de desmayarte nuevamente. Si te sientas, puedes colocar la cabeza entre las rodillas para mejorar la circulación.

Cuando otra persona se desmaya, es fundamental colocarla boca arriba y elevar sus piernas por encima del nivel del corazón si es posible. Si la persona respira y no tiene lesiones graves, se deben aflojar prendas ajustadas y permitir que recupere la conciencia gradualmente. Sin embargo, si la persona no recupera el conocimiento en un minuto, se debe llamar inmediatamente al número de emergencias.

Es crucial verificar si la persona está respirando y tiene pulso. Si no respira, se debe iniciar la reanimación cardiopulmonar y continuar hasta que llegue ayuda o hasta que la persona comience a respirar por sí misma. Si la persona se lesionó durante la caída debido al desmayo, es importante tratar cualquier lesión aplicando primeros auxilios y controlando el sangrado si es necesario, según detallan en ‘Mayo Clinic’.