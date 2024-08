Éstas son las mejores regiones de España para ir de vacaciones en coche eléctrico

Aunque todavía no se ha extendido como se creía, cada vez son más las personas que optan por el coche eléctrico y será el futuro. Para esto hay que tener presente varias cosas como los lugares para recargar los vehículos. Si este verano vas a salir, entonces debes conocer las mejores regiones de España para ir de vacaciones en coche eléctrico. No siempre es tan fácil y los que tienen este tipo de vehículo a veces están limitados a no poder circular libremente en diversos lugares. Como el verano es el momento perfecto para hacer las maletas y salir de viaje, para los conductores de vehículos eléctricos, la presencia de puntos de recarga en los alojamientos es un factor crucial a la hora de elegir dónde hospedarse.

Desde Monta han analizado la proporción de alojamientos turísticos que ofrecen puntos de recarga eléctrica por Comunidades Autónomas, ciudades y áreas metropolitanas. «Estamos solo al principio de la revolución eléctrica. Es una verdadera oportunidad para el sector turístico. Ofrecer y gestionar un servicio de recarga eléctrica de vanguardia es una ventaja competitiva de cara a los próximos años. Dado que el número de vehículos en circulación se multiplicará por 9 de aquí a 2030, millones de clientes potenciales elegirán destinos equipados con puntos de recarga», subraya Daniel Schwedhelm, Director Comercial de Monta para España. A finales de 2023, el país contaba con 373.687 coches eléctricos, según la Comisión Europea. Además, existen 34.105 puntos de recarga de acceso público hasta junio de 2024, de acuerdo con cifras de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE).

Las regiones de España para ir de vacaciones en coche eléctrico

Debemos aclarar que estos puntos están distribuidos de manera desigual entre las distintas regiones, y en datos de marzo de 2024, más de 8.000 puntos de recarga estaban fuera de servicio, según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) . Por ello, los viajeros deben estar informados sobre los destinos turísticos que disponen de una cantidad adecuada de puntos de recarga, garantizando así unas vacaciones sin problemas de movilidad durante el verano.

Si seguimos los resultados del ranking elaborado por Monta, las regiones de España con mayor número de alojamientos turísticos que cuentan con puntos de recarga eléctrica son: Murcia con un 23%, Comunidad de Madrid con un 21,5%, País Vasco con un 17%, Cataluña con un 11,8% y La Rioja con un 11,8%.

Las ciudades y áreas metropolitanas con mayor número de alojamientos turísticos con puntos de recarga eléctrica son las siguientes: Madrid con un 24,4%; Bilbao con un 23,9%; Barcelona con un 21,1%; Palma de Mallorca con un 17,1%; Valencia con un 15,7%; y Mérida con un 13,3%.

Estos indicadores son clave para conocer el panorama de los puntos de recarga en los destinos turísticos de España, lo que permite a los viajeros planificar de forma óptima sus rutas y disfrutar del verano.

Cada vez se vende más coche eléctrico

Gracias a la continuidad de las ayudas del plan MOVES, se han impulsado las matriculaciones de turismos 100% eléctricos un 12,3% en julio, hasta situarlas en las 3.990 unidades, según datos de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE) y la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos (GANVAM).

De esta forma, las ventas de turismos puros suben ya un 2,5% en lo que llevamos de año, con un total de 29.852 unidades.

Se concluye que el 52% de las compras de turismos eléctricos puros registradas en julio las realizó un particular. Así, en contraste con los descensos del empresas y alquiladoras, este canal de particulares fue el que tiró del mercado de turismos eléctricos 100%, al aumentar sus compras un 47% el mes pasado, con un total de 2.110 unidades vendidas. En el acumulado, este canal registra en un crecimiento del 23%, hasta situarse en las 16.021 unidades vendidas.

En el conjunto del mercado 100% eléctrico (es decir, analizando las matriculaciones de vehículos de todo tipo -turismos, dos ruedas, comerciales e industriales) las ventas apenas se contrajeron un 2,2% en julio, con un total de 5.490 unidades matriculadas. En lo que llevamos de ejercicio ceden un 7,8%, hasta situarse en las 38.757 unidades.

Ventajas del coche eléctrico

Según Iberdrola, los coches que se alimentan de energía eléctrica no necesitan quemar combustibles fósiles para su funcionamiento y, por tanto, no producen emisiones directas de dióxido de carbono.

Al no depender de un motor de combustión no requieren de un tubo de escape por el que expulsar los gases y partículas resultantes de dicha combustión. De esta forma, el coche no deja un rastro de contaminación a su paso ni expulsa humo de ningún tipo. Y se contribuye a proteger el medio ambiente.

Los motores eléctricos, a diferencia de los de combustión interna, se benefician de una muy alta eficiencia energética —que suele estar alrededor de un 90-95 %, frente a un 20-35 % en los motores de combustión más modernos del mercado.