Una estadounidense suelta la bomba: lo que todos envidian de España y no es para menos

Lo que todos envidian de España nos lo ha descubierto una estadounidense en una publicación viral que ha dado la vuelta al mundo. Aunque no nos demos cuenta por haber estado aquí siempre, vivir en este país es un auténtico privilegio. Tenemos una serie de elementos que quizás no valoremos, pero deberíamos empezar a ver con otros ojos. Con los de una estadounidense que ha hecho un vídeo que se ha convertido en toda una declaración de amor por nuestro país. Esto es lo que todos envidian de España.

Lo que todos envidian de España es una bomba que ha soltado esta estadounidense

Vivir en España es un auténtico privilegio si tenemos en cuenta la visión de una estadounidense de cómo estamos aquí. La realidad es que es un país que tiene muchas cosas buenas, aunque quizás al vivir aquí, no nos demos cuenta de todo lo bueno que nos rodea y aceptamos como cotidiano.

La buena comida es algo que quizás no tenemos en cuenta. Los platos de cuchara están cargados de nutrientes. El hecho de que estén procesados es un plus para nuestra salud que no debemos dejar escapar. Estamos ante un tipo de gastronomía de lo más natural, muy diferente de la calórica y cancerígena estadounidense.

Según está publicación allí la comida lleva muchos cancerígenos, aquí en Europa y en especial en España los controles son superiores, de tal forma que no dejan pasar determinados elementos a la cadena alimentaria. Aquí comemos muy sano y especialmente si son platos de los de siempre, una tortilla de patatas o una paella, con ingredientes frescos y deliciosos es un manjar que quizás no valoramos.

También disfrutamos de una sanidad pública, no te pueden quitar la casa al no poder pagar un tratamiento médico. Las personas pueden recuperarse y empezar de nuevo después de un costoso tratamiento, sabiendo que tienen lo mínimo garantizado, una casa y una baja médica que permite seguir cobrando sin ir a trabajar.

Poder ir por la calle tranquilos y saber que sus hijos están seguros en el colegio es algo que tampoco tiene precio. No habrá ningún pistolero que decida acabar con la vida de personas inocentes, sin razón aparente. Algo que en Estados Unidos sucede de forma regular y de lo que nadie puede escapar, pese a las medidas de seguridad que se han implementado.